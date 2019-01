Chihuahua— El gobernador Javier Corral dijo tenerle respeto, pero no miedo al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que lo recibirá con cuestionamientos en su visita mañana a Ciudad Juárez.En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal rechazó la forma en que se ha conducido el jefe del Ejecutivo federal en varios temas, entre ellos la afectación a Chihuahua en materia presupuestal.López Obrador, en su primera visita a esta frontera como presidente, se reunirá con empresarios mañana sábado para tratar, entre otros puntos, el Decreto de Estímulos Fiscales para la frontera norte, que establece la reducción del IVA al 8 por ciento.Corral dijo ayer que no siente presionado por López Obrador. “Le tengo respeto, pero no le tengo miedo”.Aseguró que a Chihuahua no lo va a doblegar un trato injusto en el manejo del presupuesto federal.“Nosotros sabemos vivir sin el Ramo 23 y sabemos salir adelante por nosotros mismos. Vamos a seguir con austeridad, con ahorro y ahora con la reestructura, para impulsar el crecimiento económico y la inversión en el estado”, señaló.Sobre el decreto presidencial de estímulos fiscales en la frontera, el gobernador enfatizó que no es la reducción generalizada del IVA como se ofreció a los juarenses, ya que si se ampliara a más prestadores de bienes y servicios pudiera llegar a beneficiarse a un mayor porcentaje de la población.“Cuando nos aumentaron el IVA lo hicieron a todos y esperábamos que la baja fuera por ley permanente, de aplicación directa y generalizada”, expresó.Resaltó que no es correcto que se esté confundiendo a la población, por lo que tiene propuestas que hacerle al presidente en el tema del IVA, ya que están pendientes las tablas de retención y las reglas de operación, entre otros aspectos.Dijo que comparte muchas dudas de los sectores juarenses sobre el decreto fiscal y la homologación en el precio de las gasolinas.Indicó que está perdiendo la esperanza que tenía en el nuevo Gobierno federal porque en vez de incrementar recursos se le están quitando al Estado, como ocurrió con los 50 millones que había etiquetado Enrique Peña Nieto para el aeropuerto de Creel y que ya no se entregarán.Manifestó su descontento “porque tal parece que nada más los programas del presidente del país importan y no así el trabajo concurrente con los estados”.