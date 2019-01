'Urge mantenimiento a carreteras': Coparmex

.- La Confederación Patronal de la República Mexicana se pronunció ayer porque el gobierno del Estado vuelva a dar mantenimiento a las carreteras y puentes en la entidad, ya que la comunicación es indispensable para mejorar el transporte y agilizar el comercio.El presidente Federico Baeza Mares, dijo que ojalá y el gobierno estatal haga efectiva la reducción del 20 por ciento en su plantilla laboral y el remanente lo lleve al mejoramiento de la infraestructura, quizá ya no en nuevas vías, sino en el mantenimiento equilibrado de las carreteras en toda la entidad.Recordó que desde que asumió la presidencia se le hizo saber a la Secretaría de Obras Publicas, la preocupación de la falta de proyectos y obra para la entidad y los municipios.Actualmente se ve carreteras y puentes deteriorados en casi toda la entidad, los cuales ya no fueron reconstruidos ni se les dio mantenimiento.Consideró que los proyecto de transporte urbano en Chihuahua, como las rutas troncales dos y tres, deben dejarse de lado por el momento, ya que la prioridad es darle nueva vida a las carreteras y puentes en la entidad.Lo más importante es que la comunicación, las vías terrestres estatales sigan siendo recompuestas y mejorando, para evitar todos los problemas mecánicos que se tiene con el transporte, por la situación de la infraestructura.Sin vías de comunicación, una entidad no puede tener una economía y desarrollo, por ello, la prioridad debe ser este renglón.Federico Baeza indicó que la reducción que dice el gobierno estatal del 20 por ciento en la nómina, que verdaderamente su cumpla y el remanente lo lleve a inversión en obra e infraestructura.Planteo que quizá no se piense en nuevas carreteras, pero sí en el mantenimiento de las existentes de una manera equilibrada en todo el estado, porque hay mucha afectación municipal donde ha mermado el tema del circulante económico por la falta de inversión estatal.Finalmente dijo que es importante que el estado invierta también en municipios serranos donde se requiere sueldos y dinero circulante en esas comunidades para que siga el desarrollo económico de manera equilibrada.

