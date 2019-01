Ven oportunidad de desarrollo

Chihuahua– El establecimiento de la zona franca fronteriza, aumento salarial al 100 por ciento y la baja a la tasa del IVA e ISR, se percibe como una oportunidad de apuntalar el desarrollo económico en la región, dijo ayer el presidente de Coparmex Ciudad Juárez, Eduardo Ramos Mora.Durante una rueda de prensa realizada en el marco del nombramiento de los representantes obrero-patronales de las Juntas Especial y Local de Conciliación y Arbitraje, el empresario consideró que este tratamiento será temporal, no permanente, por lo que no deben dejar de aprovecharlo.También dijo que el aumento al salario mínimo puede impactar al flujo de las micro empresas fronterizas, que es donde se paga el mínimo.No obstante, descartó un cierre notorio de negocios por ese incremento, aunque dijo que batallarán por lo menos dos o tres meses, para adaptarse a ese nuevo costo.Consideró necesario que las empresas que pagan el mínimo, hagan el ajuste a la alza en los salarios y no lo reflejen en los bonos que dan a sus colaboradores.Eduardo Ramos dijo que no perciben que vaya a caer en forma notoria la recaudación fiscal por el ajuste a las tasas del ISR e IVA, aunque sí será un daño colateral al establecimiento de la zona franca fronteriza.Pero lo más importante es el enfoque del desarrollo económico en la región que puede traer este nuevo esquema, del cual, se espera que la Secretaría de Hacienda, publique las reglas de operación en breve.Observó que al pagar un 8 por ciento de IVA y no el 16 por ciento, los consumidores fronterizos podrán adquirir más bienes y productos con su dinero, le rendirá más su salario,El empresario descartó que el ajuste sea un factor inflacionario o de alza a los precios de bienes y servicios.Añadió que lo deseable es que haya una mayor cultura financiera para que los trabajadores sepan cómo hacer rendir más su ingreso.En lo que hace a la disminución de pago del Impuesto Sobre la Renta, dijo que a los negocios eso les puede permitir alcanzar un mejor desarrollo, al disminuir sus costos de operación. (Manuel Quezada)Precisó que un tema que le preocupa es la conectividad y logística del norte con el interior, ya que dependen mucho de las importaciones y del tipo de cambio, y cualquier alza al dólar impactaría y no hay poder de incremento salarial que pueda con ese tema.Sin embargo, recalcó el presidente, la conexión de la frontera con el interior permitirá mejores competidores y una mayor oferta principalmente de productos del sector primario, lo que permitirá que el consumidor elija lo que más conviene.Observó que este fomento a la economía fronteriza será temporal, y no permanente, por lo que no pueden desaprovechar esta oportunidad.Finalmente el presidente de la Coparmex Ciudad Juárez dijo que no desean que este tratamiento vaya a dividir más a la región, a los empresarios, con el resto de la entidad, ya que ahora lo que más necesitan es la unión y trabajo conjunto.