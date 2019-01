Ciudad Juárez- Representantes del Gobierno estatal recibirán al presidente Andrés Manuel López Obrador el sábado con dudas y cuestionamientos sobre el decreto de zona libre para las fronteras del norte del país y la reducción del presupuesto federal para este año.El representante del gobernador y coordinador de gabinete en Juárez, Mario Dena Torres, señaló que todavía no queda claro cómo se va aplicar la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR). “Queremos aclarar dudas que han surgido a raíz de la publicación del decreto sobre cómo vamos a hacer efectivo el beneficio del 8 por ciento del IVA. La expectativa de los ciudadanos era que a partir de hoy los precios tuvieran la reducción del 8 por ciento”, apuntó.En la visita presidencial programada para este sábado, las autoridades estatales también contemplan cuestionar a AMLO sobre la reducción del presupuesto federal para Chi-huahua que impactará obras como la terminación de los hospitales de Especialidades y Cancerología, prometidos por el tabasqueño, agregó.“De hecho esa fue una promesa que él hizo desde su campaña y ya siendo electo, y definitivamente le vamos a preguntar cuál es el mecanismo que va a utilizar para cumplir con el ofrecimiento que nos hizo a Ciudad Juárez”, dijo.La semana pasada, el gobernador Javier Corral criticó la reducción del IVA en la frontera, al asegurar que beneficiará más a intermediarios que a consumidores.“No me explico por qué se está difundiendo por varios medios que habrá una reducción de la tasa del IVA en la frontera; al final no se cumplió el compromiso. El decreto dice otra cosa: se trata de un crédito fiscal que beneficiará más a los intermediarios que a los consumidores”, escribió Corral en su cuenta de Twitter el domingo. Dena dijo que, según entienden, para que se dé la reducción del IVA tiene que haber algunos ajustes administrativos.“También el ISR existen algunos candados que estamos de acuerdo que se den para que no haya abuso de compañías que sin estar en la frontera quieran tomar ventaja del beneficio; pero por otro lado deben apoyar la competitividad de la frontera y que el beneficio sea directo al bolsillo de los consumidores, que ha sido la principal promesa y todavía no entendemos cómo se va a reflejar eso”, señaló.

