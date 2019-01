Ministeriales se hacen pasar por funcionarios para detener a uno

Chihuahua— Agentes ministeriales se hicieron pasar por funcionarios federales para lograr la detención de un joven con discapacidad intelectual, encerrarlo ilegalmente en prisión y golpearlo en el abdomen por custodios, lo cual provocó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitiera una recomendación dirigida a la Fiscalía General del Estado.Ocurrió la mañana del 6 de septiembre de 2017. Dos agentes ministeriales se presentaron a sí mismos como funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en un domicilio particular, ante la madre de una persona con discapacidad intelectual grave. Mintieron al decir que iban tramitarle una supuesta beca a su hijo, sin embargo, su intención era detenerlo por un delito del cual era inimputable.Cuando los agentes le ofrecieron la supuesta beca, la madre les dijo que el joven no se encontraba en casa y que estaba en la escuela. Los ministeriales la convencieron de sacarlo de las aulas y llevar consigo las identificaciones de su hijo para hacer el “trámite”. Ella aceptó.Al llegar a la escuela, los agentes le dijeron la misma mentira a la profesora del joven con discapacidad. Una vez enterada la maestra del presunto trámite, el joven y su madre acompañaron a los uniformados en una patrulla.Ella nunca supo que se trataba de policías ministeriales hasta momentos después, cuando, a bordo de la patrulla, preguntó a dónde los iban a llevar para hacer el papeleo. Un policía respondió que en las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) se haría el trámite.Una vez en la sede, la madre permaneció hablando con un abogado. El litigante le reveló el verdadero motivo por el que estaba ahí: no había beca, su hijo con discapacidad intelectual había sido acusado de haber violado a una mujer con síndrome de Down hace tres años en la misma institución donde ambos estudiaban.“Al salir de hablar con el abogado, [mi mamá] vio a mi hermano que venía caminando con las manos manchadas de tinta, como si le hubieran tomado las huellas digitales, y cuando salieron de ahí, una de las agentes le dijo a mi mamá que tenía que ir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a una audiencia, que iba a ser rápido, que los acompañara, pero que mi hermano se iba a ir en la troca con ellos y que ella se iba a ir con otros agentes”, relató la hermana del joven detenido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).Una audiencia se llevó a cabo ese mismo día a efecto de formular la imputación al joven con discapacidad por el delito de violación agravada, según rindió un informe elaborado por la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM).En la audiencia, el joven no pudo pronunciar su nombre en el micrófono, no comprendió el motivo de su detención, dónde se encontraba, por qué había sido retenido, ni a qué tenía derecho en ese momento. De acuerdo con la FEM, se asentó que el joven con discapacidad intelectual sí entendió el acta de lectura de derechos cuando se le aseguró, esto sin observarse ningún tipo de anotación ni firma del testigo de esa diligencia. Su abuela tuvo que responderle todo al juez.

