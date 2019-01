Colegio de Médicos emite posicionamiento ante recomendación de la CNDH

Chihuahua— La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al gobernador del estado, Javier Corral, y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad, por el insatisfactorio cumplimiento de la Secretaría de Salud, de una Recomendación del Ombudsman local, por agravios contra una mujer embarazada que falleció víctima de acciones y omisiones en su proceso de parto y puerperio, atribuibles a personal del Hospital Central Universitario de esa entidad.Debido a lo anterior, Colegio de Médicos emitió posicionamiento para fijar su postura.A continuación el documento:Ante el recurso de “Recomendación” hecho al Gobierno del Estado de Chihuahua por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el cual, clara y tácitamente se dirige al Gobernador Javier Corral por el insatisfactorio cumplimiento de la Secretaría de Salud de nuestro estado por los agravios contra una joven mujer embarazada quién falleciera en su proceso de parto y puerperio en el Hospital Central Universitario de esta entidad, nuestro Colegio en voz de su Presidente, Dr. Saúl Delgado Gardea, desea y cree pertinente dejar en claro su postura ante estos sucesos.“Es de todos conocido que el Hospital Central no cuenta con los suficientes recursos para la atención de la población, así mismo, también es del saber público, que la Secretaria de Salud estatal quedó con grandes deficiencias provenientes del gobierno anterior y con una problemática que arrastra de años. Ante esta situación y con la información dada a través de la CNDH, confirmamos que el Hospital Central es una institución limitada a la atención primaria de sus derechohabientes.Los recursos existentes deben de dirigirse hacia la atención primaria, y no desperdiciarlos en la formación de Cursos de Especialidad deficientes, como el de Cirugía Plástica, por lo que la Facultad de Medicina de la UACh, debería tener mayor responsabilidad en la correcta planeación de sus postgrados, ya que se requieren médicos cada vez más capacitados para atender a la población en hospitales públicos, ya que, al ofrecer cursos de postgrado con tantas deficiencias, es un daño severo en la formación de recursos humanos para atención en salud.Sugerimos respetuosamente a las autoridades de la Máxima casa de estudios y a la directiva del Hospital Central, canalizar sus recursos para la atención primaria o básica de la población y hacer énfasis en la formación de médicos especialistas en las áreas más vulnerables y no invertir tiempo y recursos en cursos de especialidad deficientes y menos necesarios para la población.Hemos insistido a las autoridades pertinentes, que esta problemática tiene años, y que no es única de la falta de insumos y personal en el Hospital Central que está rebasado en su totalidad, también en el área educativa, y que, por lo tanto, los alumnos no tienen la manera de ser entrenados adecuadamente como lo hemos hecho notar anteriormente.El Hospital Central si requiere de adscritos especialistas en cirugía plástica, pero se malgastan recursos valiosos en la formación de residentes, en un curso que ya hemos demostrado, es muy deficiente para la formación de más especialistas”.DR. SAÚL LAURENCIO DELGADO GARDEAPRESIDENTEDR. RICARDO A. BACA MARTÍNEZVICEPRESIDENTE

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.