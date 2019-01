'2018 dejó un gobernador que no cumple y un presidente que genera incertidumbre'

La coordinadora del PRI en Congreso del Estado, Rosa Isela Gaytán, invitó a los chihuahuenses a recibir el año 2019 con optimismo "pese a que el gobernador del estado ha incumplido todas sus promesas de campaña y ante un gobierno federal que nos llena de incertidumbre".Calificó a la administración estatal de estar ciega, sorda y muda ante las denuncias que se hicieron a lo largo del 2018, sobre el derroche de recursos públicos para satisfacer la frivolidad del gobernador.Dijo que el recién llegado gobierno federal no brinda respuestas a los chihuahuenses sino todo lo contrario, cada día deja más interrogantes y eso genera incertidumbre en cada rincón del país.“Me siento muy orgullosa de ser chihuahuense. Creo firmemente en el carácter que nuestra tierra nos ha forjado de lucha y de superación constante, me satisface pertenecer a una comunidad inteligente, madura que sabe reaccionar ante los cambios y adversidades, como las promesas incumplidas, la falta de obra y la falta de rumbo; nosotros siempre hemos sido protagonistas de los cambios que queremos para un futuro más esperanzador”, puntualizó.Como integrante de una sociedad producto del esfuerzo, reconoció a todos los hombres y mujeres del estado por saber siempre reaccionar ante las injusticias e incluso ante las traiciones a la confianza ciudadana.“Los chihuahuenses estamos hechos en la lucha, por eso me enorgullece sinceramente ser oriunda de esta tierra de guerreros y guerreras. Admiro y quiero a toda la gente de mi estado que no se queda callada y no se raja. Por eso quiero desearles a todos que tengan un 2019 muy superior al 2018, en todos aspectos”, agregó.Para finalizar, ofreció a los chihuahuenses su disposición permanente para escuchar, atender y resolver sus demandas.“Chihuahua cuenta conmigo. Ese es y será es mi compromiso con todos los chihuahuenses”, finalizó.

