Chihuahua— A poco más de dos años del crimen del periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego de 41 años, ocurrido el 10 de diciembre de 2016 en el exterior de su casa ubicada en la colonia Santa Rosa, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha obtenido nulos resultados en las investigaciones para detener a el o los presuntos responsables y dar justicia a su familia.Jesús Adrián Rodríguez era reportero de la cadena de radio Antena 102.5 y fue ejecutado por un hombre desconocido en la mañana, justo cuando salía de su domicilio y se dirigía a laborar a la estación radiofónica.El cuerpo de Rodríguez Samaniego quedó dentro de su automóvil Tsuru color verde, con disparos calibre .45 milímetros.El comunicador cubría la fuente gubernamental, y años atrás escribía notas policiacas para un diario local.Aun cuando las distintas organizaciones como el Foro y el Colegio de Periodistas, respectivamente condenaron inmediatamente el asesinato y exigieron al gobernador Javier Corral que ordenara una exhaustiva investigación para dar con el o los asesinos, no hubo respuesta de las autoridades hasta la fecha.Horas después de lo sucedido el fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, ofreció una conferencia de prensa y señaló que el trabajo periodístico de Adrián Rodríguez podría ser el móvil de su asesinato, y que existían líneas de investigación en este sentido.El mismo mandatario estatal ordenó la conformación de un grupo de investigadores, pero con el paso del tiempo se desconocieron los avances que obtuvieron.Según testigos Rodríguez Samaniego, a quien los compañeros del gremio lo bautizaron con afecto como “El Muerto”, fue abatido por un solo sujeto, quien huyó en un automóvil negro.“En este momento están varias líneas en investigación, entre las que destaca el entorno laboral... ya se han acercado varios reporteros de manera voluntaria para declarar”, dijo el portavoz Carlos Huerta.Adrián Rodríguez Samaniego fue el periodista número 27 asesinado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la organización no gubernamental defensora de la libertad de expresión “Artículo 19”.Tres meses después fue asesinada también al salir de su casa en esta ciudad, la periodista Miroslava Breach Velducea.Adrián fue conocido en el gremio periodístico como una persona sencilla y trabajadora, alegre y que no tenía problemas con otras personas.Su familia y el gremio en Chihuahua siguen exigiendo justicia.

