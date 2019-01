Chihuahua— De nueva cuenta el municipio de Cuauhtémoc y el Estado, se encuentran en desacuerdo, y es que el alcalde de esa ciudad, Carlos Tena Nevárez, dijo que hoy 2 de enero de 2019 arranca la venta de un engomado para autos de procedencia extranjera dentro de un programa de identificación vehicular.Incluso aseguró que la Mesa de Seguridad estuvo de acuerdo con esto, mientras que el fiscal de esa zona, Jesús Manuel Carrasco Chacón, negó que existan acuerdos y dijo que esto estará fuera de la legalidad; los vehículos “chuecos” que lo utilicen y no cuenten con la documentación necesaria para circular serán decomisados.La respuesta del fiscal Jesús Manuel Carrasco Chacón fue alertar a la ciudadanía porque no existe aprobación por parte de la Coordinación Territorial para la venta de un engomado, sólo hubo una propuesta por el representante de la Comisión de Derechos Humanos de hacer un censo de autos ‘chuecos’.Explicó que los engomados que intenta vender el Municipio no dan legalidad a la estancia de esos vehículos, no serán un documento oficial que puedan utilizar los automovilistas para realizar trámites de regularización.Añadió que la ley es clara al exponer que únicamente los vehículos de procedencia extranjera de modelos 2010 y anteriores son objeto de una regularización para estar legalmente en el país, trámites que se hacen por las vías establecidas, no por medio de un engomado municipal.Anunció que los transportes que no están legalmente dentro del territorio estatal, en este caso dentro del municipio, serán decomisados aún y con que cuenten con dicho engomado que busca vender el Gobierno Municipal.Por parte del Municipio, la intención de un engomado tiene fines recaudatorios y de que los autos ‘chuecos’ que circulan en la ciudad cuenten con una identificación, lo que consideran un tema de seguridad, pero por el lado del Estado la Fiscalía ya emitió su postura y resaltó que esto no será posible y no beneficiará a los propietarios de los automotores de procedencia extranjera.La información oficial emitida por el Gobierno municipal destacó que la Mesa de Seguridad de Cuauhtémoc y el Consejo de Urbanización Municipal aprobaron implementar dicho programa que arrancará el Municipio para los automotores de procedencia extranjera, a fin que las autoridades de seguridad cuenten con un padrón universal.Sobre este tema el presidente municipal Carlos Tena Nevárez, en su última rueda de prensa del año 2018, informó que a partir de hoy miércoles 2 de enero comenzará el registro, y que podrán participar todos los propietarios de vehículos extranjeros. El costo de inscripción al programa será de 650 pesos.El alcalde destacó que no es obligatorio, pero es necesario que sea adquirido, así como que contraten un seguro vehicular contra daños a terceros, a fin de darles certeza legal en caso de algún percance vial.Destacó que los integrantes de la Mesa de Seguridad aprobaron dicha identificación vehicular, como también lo hicieron en su pasada sesión los consejeros del Consejo de Urbanización Municipal (CUM) con 9 votos a favor y 4 en contra.Aseguró que con el engomado municipal, las autoridades tendrán una identificación universal y se evitará confusión o piratería de engomados, como se ha detectado por parte de las corporaciones.El objetivo muy particular, indica el Municipio, es que los recursos económicos que se recauden se apliquen en acciones de obra pública a través del CUM.