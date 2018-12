Piden a Congreso intervenir en revisión de cuentas federales

Chihuahua— El diputado priista, Omar Bazán Flores, entregará hoy en el Congreso del Estado un punto de acuerdo para pedir al gobernador Javier Corral Jurado rendir cuentas por las irregularidades en el manejo de aportaciones federales de 2017.La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó diversas anomalías cometidas por funcionarios estatales en el manejo de diversos fondos públicos de la Federación, los cuales suman un monto de hasta 64 millones 510 mil 515 pesos.Además, ordenó a la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua iniciar investigaciones en contra de servidores públicos estatales por las irregularidades cometidas durante su gestión en varias dependencias.El legislador comentó que el punto de acuerdo consiste en exigirle al Poder Ejecutivo presentar informes sobre los avances de las auditorías federales, así como el seguimiento, conclusiones y medidas sancionatorias que hayan tomado respecto a las irregularidades descubiertas.“Queremos que nos expliquen en qué consisten estas auditorías; si habrán procesos de denuncias administrativas o penales”, comentó Bazán Flores, luego de mencionar que dichas irregularidades se cometieron por “falta de incapacidad y honradez” por parte de los funcionarios involucrados.“También se debe a la falta de eficacia y de supervisión de Corral, quien descuida su operación de Gobierno: cuando el gato no está, los ratones están de fiesta”, dijo el diputado e integrante de la comisión de Fiscalización en el Congreso local.Por su parte, el diputado por Morena, Miguel Colunga, opinó que la Secretaría de la Función Pública debe dar parte y realizar las averiguaciones que correspondan hasta que se cumplan o no con las sanciones a servidores públicos estatales. “Puede ser que hayan sido sólo faltas administrativas, muchas veces es por desconocimiento del funcionario, porque no respetó las reglas de operación”, comentó Miguel Colunga.El punto de acuerdo que será presentado hoy en el Congreso también incluirá un exhorto hacia el Gobierno del Estado para informar sobre los avances de las auditorías realizadas por la comisión de Fiscalización, las cuales fueron aprobadas en el Pleno de la Torre Legislativa y turnadas a la Auditoría Superior del Estado (ASE).

