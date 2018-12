Ciudad Juárez— Pasajeros de la aerolínea Interjet a quienes les cancelaron su vuelo a la Ciudad de México paralizaron ayer al aeropuerto “General Roberto Fierro” de esta capital al obstruir durante varias horas el acceso a la totalidad de los vuelos, lo cual desató un conato de riña entre usuarios, personal de seguridad e incluso se requirió la presencia del Ejército.Los pasajeros, varados desde las ocho de la mañana de ayer, levantaron su protesta en la tarde cuando la empresa ofreció trasladarlos hoy a las 11:35 horas. La crisis, sin precedentes en la historia del aeropuerto local, provocó un trastorno tal que fue necesaria la presencia de la Policía Federal y militares a discreción, aunque no pasó a mayores.Todo inició alrededor de las ocho de la mañana cuando se les avisó que el vuelo 2250 que estaba programado para las 10:00 a.m. sufriría un retraso, el cual se prolongó hasta las 5:00 p.m. Ante esto los usuarios comenzaron a desesperarse y a exigir respuestas de la aerolínea.Luego de algunos minutos de discusión la gerente de Interjet, Jessica Marín, les informó que tendrían qué esperar y que el vuelo saldría el día de hoy, lunes 31. Esto encendió los ánimos de los afectados pues muchos de ellos perderían vuelos de conexión, compromisos laborales y enfrentarían una gran variedad de problemas.Resaltó el caso de un viajero en silla de ruedas, quien se dirigía a Colombia y quedó varado en esta ciudad, perdiendo sus vuelos desde el aeropuerto de la CDMX hacia el país sudamericano.Asimismo la actriz Socorro Bonilla denunció que debido al retraso perdió funciones de teatro programadas, por lo que con un lleno total del recinto deberá pagar una multa por la cancelación del show.De igual manera la medallista judoka Vanessa Zambotti se encontraba entre los pasajeros afectados.Fue en el módulo de la aerolínea donde la manifestación subió de tono con arengas tales como “me canso ganso”, en referencia a la expresión utilizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso de toma de posesión, así como “queremos vuelo o tomamos la pista” y decenas de reclamos a la aerolínea exigiendo la presencia de la Procuraduría Federal del Consumidor o de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte las cuales, tras horas de manifestación, no hicieron acto de presencia.Luego de no recibir una respuesta favorable, los quejosos amenazaron con tomar la pista de aterrizaje y despegue.Por lo anterior elementos de la Policía Federal intentaron dialogar con ellos, incluso ante la advertencia de que esto supondría un delito y por consiguiente su detención incluyendo el aseguramiento de los menores, de lo cual se retractaron luego de unos minutos, diciéndoles que hicieran lo que creyeran conveniente.Tras empujar a un guardia la mayoría entró por el acceso de la aerolínea, pero otra puerta de seguridad bloqueó su paso optando entonces por salir directo por la sala de abordaje; sin embargo antes de que pudieran entrar personal de la terminal aérea selló las puertas, con lo que pasajeros de todos los vuelos se vieron impedidos a abordar, quedando así paralizado el aeropuerto.Viva Aerobús, Aeroméxico y TAR son los nombres de las otras empresas aéreas a las que se afectaría también.Ante la probable pérdida de nuevos vuelos, otros pasajeros increparon a los inconformes amenazándolos con golpearlos si no desistían de su bloqueo, por lo que se hicieron de palabras y empujones sin que autoridad alguna interviniera para mediar entre los rijosos.Según información que trascendió por parte de trabajadores del aeropuerto la cancelación del vuelo se debió a la falta de personal, por lo que se les ofreció hospedaje por un día con pago de alimentos.Sin otra alternativa el episodio concluyó al aceptar la mayoría de los afectados su traslado en el vuelo 5250 ofrecido por Interjet para el día de hoy a las 11:35 horas.Después de los acontecimientos descritos la Coordinación Estatal, Estación Aeropuerto, convocó a la integración del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para analizar el caso.

