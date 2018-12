Critica PRI nueva medida fiscal

Ciudad Juárez— El presidente estatal del PRI, Omar Bazán, criticó el decreto presidencial de zona libre firmado el pasado sábado al señalar que la reducción al IVA en la frontera no es nueva, mientras que por otra parte se disminuye casi el 50 por ciento de los recursos de Programas de Subsidios y Proyectos de Inversión para la entidad.A su vez, aseguró que de resultar realmente ventajosa la política de estímulos, la misma le generará grandes problemas a las fronteras dentro del estado al no tener contemplado ninguno de los tres niveles de gobierno un proyecto especial de planeación para el desarrollo que contemple las nuevas exigencias de este proyecto.Según Bazán, las zonas fronterizas de Chihuahua serán aún más receptoras de movilizaciones migratorias, de connacionales y extranjeros que buscarán incrementar su nivel de vida en una zona cuyo salario mínimo es mayor al resto del país y cuyas ventajas fiscales serán propiciantes de más y mejores trabajos.Por ende, dijo, los empresarios iniciarán un flujo de sus inversiones hacia dicha región. Pero “todo esto lleva a un incremento exponencial de demandas sociales, salud, seguridad, vivienda, educación, luz, agua, drenaje. El beneficio sin una adecuada planeación puede llegar a generar un problema aún más inmanejable que el actual”.El diputado estatal añadió que no existe ningún recurso destinado a nuevas carreteras en 2019, pese a que este año se habían presupuesto cerca de 800 millones de pesos, a la par de que tan sólo en los programas de comunicaciones y educación fueron cerca de mil 500 millones menos.A la par, demandó al gobierno de Javier Corral exigir que los estímulos fiscales se apliquen en toda la entidad.Dijo que desde el Congreso de Chihuahua presentará un Punto de Acuerdo para exigir que estos estímulos fiscales y programas de inversión sean parejos para detonar el desarrollo estatal.Esto porque, afirmó, “no hay chihuahuenses de primera ni de segunda”.El legislador priista se lanzó contra la administración estatal al señalar que “la realidad es que no hay proyecto del Gobierno del Estado para programas de inversión en 2019 y las participaciones federales se redujeron”.“Frente a este panorama debe haber mayor entendimiento entre el Estado y la Federación; que Javier Corral deje la constante confrontación y trabaje por el desarrollo de Chihuahua”, añadió.“Lamentamos el impresionante subejercicio y en consecuencia que haya perdido el Estado millones de pesos por incapacidad administrativa y, peor aún, que ahora el gobierno de Javier Corral esté en la mira de la Auditoría Superior de la Federación”, abundó.Dijo que del gobierno federal el PRI espera equidad fiscal, que cumpla la promesa de bajar el costo de las gasolinas y que destine más recursos para obra pública en Chihuahua.Expuso que si bien el decreto de estímulos fiscales para la zona fronteriza excluye a gran parte de la población y termina siendo un engaño para que los deudores se pongan al corriente fiscal, también es necesario analizar el escenario presupuestal y fiscal para 2019.“Chihuahua aporta cerca de 47 mil millones al año de ISR e IVA según el Inegi, cerca del 2.1 por ciento de la recaudación nacional, y el día de hoy se encuentra ante una disyuntiva de desarrollo económico por parte la política fiscal de AMLO”, apuntó.

