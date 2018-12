Niega DSPM de Santa Bárbara agresión a persona que murió en separos

Chihuahua.- La Policía Municipal de Santa Bárbara, dio a conocer que no existe alguna agresión por parte de uno de sus agentes a un ciudadano que murió en la comandancia en el momento en que sería traslado a una clínica en Parral.Enrique Armando Molina Hernández, titular de comunicación social de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, relató, en entrevista, que el pasado 20 de diciembre a las 04:00 horas, les reportaron una persona tirada y golpeada en un arroyo en El Barrio del Nopal, lugar hasta el que acudieron para atender el reporte.Ahí encontraron a un hombre ebrio y con una lesión en la cabeza, lo trasladaron a la comandancia, el médico de barandilla lo atendió y le limpiaron la herida, de una pulgada aproximadamente. Hasta ese momento todo estaba normal, dijo el funcionario municipal.El sujeto no recordaba datos sobre su identidad y lugar donde habitaba, por lo que la Policía Municipal le tomó una fotografía y la envió a la Fiscalía Sur para que verificaran si contaba con reporte de extravío, señaló Molina Hernández.A las 09:00 horas comenzó a ponerse mal, fue entonces que solicitaron paramédicos de Protección Civil Municipal para trasladarlo en una ambulancia a una clínica en Parral; mientras se llenaba el papeleo para darle salida, la persona quedó inconsciente y pese a las maniobras de primeros auxilios de los rescatistas, murió.El cuerpo fue llevado por personal del forense al SEMEFO y agentes ministeriales tomaron declaración de los agentes que estaban de turno en ese momento.Posteriormente, una vez que le practicaron la necropsia, se determinó que había fallecido a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.Sobre esta causa de muerte, el funcionario municipal resaltó que, la herida era superficial y fue atendida en su momento, pero desconocían si había una lesión interna.Hasta el momento no se ha llamado a declarar a más policías, pero en caso de que exista alguna irregularidad atenderán el llamado de la Fiscalía, aseguró el vocero.

