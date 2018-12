Piden castigo para jefe de escoltas de Corral

Chihuahua— Miguel Colunga, diputado y jefe de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, señaló que es importante que se sancione a Juan Manuel Escamilla León, jefe de escoltas del gobernador Javier Corral Jurado, por posible abuso de poder.Esto luego de que se diera a conocer que Escamilla León fue penalmente denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de amenazas y abuso de autoridad.“Si incurrió en una falta, a lo mejor por prepotencia o abuso de poder, creo que se debe castigar, porque si no lo permitimos, el hecho quedará impune. Además es importante que se sancione y que se vea qué tipo de castigo será impuesto”, comentó el legislador morenista.La querella había sido interpuesta por un funcionario identificado como Raúl López, del equipo de avanzada y logística de la Secretaría Particular del gobernador, quien hace un mes, en los pasillos de una radiodifusora local, presuntamente recibió amenazas y golpes de parte de Escamilla León, quien porta el alias de “el Capi”.Sin motivo aparente, “el Capi” Escamilla golpeó al asistente, en frente incluso del secretario particular, Francisco Muñoz, provocando sorpresa del personal que acompañaba al mandatario.El jefe de escoltas de Javier Corral ya había sido detenido tras una orden de aprehensión ocurrida en octubre de 2010. Escamilla León estaba involucrado en una investigación en torno a un operativo en el que murieron cuatro presuntos delincuentes en Ciudad Juárez y un uniformado en 2005, cuando éste se desempeñaba como director operativo del Grupo Delta de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal del ayuntamiento.Esto tras una denuncia de abuso de autoridad y tortura del Bryan Torres, ciudadano de El Paso, Texas, quien fue exculpado del asesinato de dos agentes de Tránsito ocurrido en junio de 2005 y que derivó en el citado operativo.Escamilla León, se desempeñó como jefe de escoltas de Patricio Martínez cuando este fue gobernador del estado de 1998- 2004, y representaba el cargo cuando el exmandatario sufrió un atentado al interior de Palacio de Gobierno, en el que recibió un disparo en la cabeza.Anteriormente, el abogado y activista Jaime García Chávez había solicitado “fraternalmente” al gobernador recién electo “revocar el nombramiento del capitán Juan Manuel Escamilla León como su jefe de escoltas”, antes de que Javier Corral asumiera el puesto como mandatario estatal en octubre de 2016.

