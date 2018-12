Difícil controlar a piratas: Canaco

Chihuahua— El presidente de la Canaco, Carlos Fierro Portillo dijo ayer que la tecnología y las redes sociales rebasaron a la autoridad en el control de servicios de transporte, por lo que es necesario buscar formas de legislar para incorporar a la legalidad servicios de transporte foráneo y de renta de inmuebles con fines turísticos, entre otros.Observó que realmente se ve difícil reglamentar estos servicios y ejemplificó que sino se ha hecho con empresas como UBER, que operan sin permiso expreso de la autoridad, mucho más complicado será con aquellos que surgen de acuerdos entre particulares para trasladarse o rentar una casa a visitantes a la ciudad.Carlos Fierro dijo que es tarea de los legisladores encontrar la forma de ordenar, de hacer las leyes para ese tipo de servicios que surgen con apoyo de Internet, de particular a particular.Fierro Portillo destacó que quienes optan por salir de la ciudad con un particular que no tiene permisos oficiales, al cual se contacta a través de las redes sociales o por terceras personas, asume muchos riesgos, porque viajará sin coberturas o seguro alguno en caso de un accidente.También se expone a ser víctima de un delito, ya que en realidad no sabe con quién viaja o tiene mayor referencia del conductor.En esas circunstancias, se ve realmente difícil que la autoridad pueda detectar esta práctica ilegal, porque, en dado caso de que se detenga una unidad, cómo se comprueba que están fuera de la ley, si todos los pasajeros dicen que van juntos y e conocen.Aquí más bien, el llamado es exhortar a los particulares que se abstenga de usar ese tipo de servicios, porque no tiene protección de la ley.El presidente de Canaco, insistió en que realmente es difícil que la autoridad pueda comprobar que quien viaja en una camioneta, no se conocen entre si y que se pusieron de acuerdo para viajar así.Las nuevas tecnologías han rebasado ya algunas leyes y se genera un problema para adecuarlas a lo nuevo.Observó que ni a UBER que opera en las principales ciudades, se ha podido regular, y era para que ya operará bajo una reglamentación tipo taxi. Pero así presta el servicio.Dijo que en lo particular es usuario de ese servicio, y sabe que no tiene más control que la empresa o corporativo, y que brinda facturas, pero no tiene reglamentación de las autoridades locales.Por ello es importante que se empiece a regular ese tipo de servicios y los que ofrecen servicio de pasaje foráneo, así como quienes hospedaje de turistas en casa.El presidente de Canaco indicó que los servicios de particular a particular vía Internet, todavía no se regulan, lo cual, hasta ahora se antoja muy complicado.No obstante, es algo que se debe trabajar con respeto a lo ya regulado a fin de no incurrir en errores constitucionales.Ejemplificó que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador incurrió en actos inconstitucionales al reducir los sueldos a los funcionarios federales, ya que en la ley prohíbe bajar sueldos en México.Si el ejecutivo federal modifica la Constitución con ese fin, entonces se da la opción para que a cualquier trabajar en el país se le ajuste su salario a la baja, lo cual sería injusto.El presidente dijo que estos servicios de particular a particular deben ser controlados, regulados, aun y cuando se ve ahora muy complicado hacerlo.