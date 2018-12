Exigen duplicar esfuerzos para localizar a ganaderos

Chihuahua— El sector productivo se encuentran consternado por el presunto secuestro de los ganaderos Ovidio Portillo y Juan de Dios Talamantes, de los cuales, no se sabe nada, por lo que se espera que las autoridades hagan su trabajo para localizarlos con vida.Alfonso Lechuga de la Peña, presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, se pronunció porque las autoridades dupliquen los esfuerzos y no permitir que se repitan estos sucesos y se llegue a indicadores de inseguridad para los productores del campo como el que se tuvo en 2010.Señaló que este año se tuvieron varios actos fuertes de violencia y como Consejo se levantó la voz para pedir a las autoridades que detuviera este tipo de cosas, porque se corría el riesgo de volver a la violencia de años atrás, que fueron muy duros para todo Chihuahua.Tener altos índices de inseguridad definitivamente frena cualquier actividad económica e inversiones, porque la gente se asusta.Dijo que siguen focos rojos de inseguridad en algunos municipios de la entidad, donde la actividad agrícola es preponderante, y que se deben atender.Como se sabe, los ganaderos Ovidio Portillo y Juan de Dios Talamantes, fueron levantados por terceros en Cuauhtémoc, el pasado seis y 15 de diciembre, en Cuauhtémoc y Temósachic, y a la fecha no han sido localizados.Para dar con su paradero, las autoridades reportaron cuatro operativos de rastreo, sin éxito alguno, ya que los productores siguen desaparecidos.Lechuga de la Peña, apuntó que ven como una buena señal que el gobierno federal haya enviado una mayor cantidad de militares a algunos municipios para aminorar el problema de inseguridad.Dijo que vendrá próximamente la Guardia Nacional, una instancia criticada desde un principio, pero si se capacita y profesionaliza estos elementos, así como una eficiente coordinación con policías estatales, puede arrojar buenos resultados.Será muy importante, la coordinación, colaboración y cooperación entre los estados, federación y municipios, apuntó.Informó que al cierre de la actividad nogalera, se presentaron pocos casos de robo de cosechas, pero para ello hubo una buena organización de los productores, y en algunos casos con las corporaciones de seguridad, “pero la gran mayoría, fueron solos”.Sin embargo, es importante trabajar de forma coordinadamente con las autoridades de los tres ámbitos de gobierno.Alfonso Lechuga dijo que con el nuevo gobierno federal hay una mayor coordinación para frenar de tajo la ola de violencia que se iba a incrementar.El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua, apuntó que el sector es vulnerable, ya que la gente que va a los ranchos, huertas usa caminos y brechas totalmente abiertas e indefenso, así como a expensas de que si alguien se lo propone, puede tener un blanco fácil.Por ello, es importante la colaboración de investigación y prevención de la comisión de delitos en contra de los productores.Agregó que en reuniones con el comisionado estatal de Seguridad Publica, Óscar Aparicio, les hizo ver que durante el pasados sexenio federal, el estado prácticamente estaba solo en la lucha contra la delincuencia, con una poco cantidad de elementos federales y escaso equipamiento, pero ahora con la nueva administración, se tuvo un mayor numero e elementos en zonas conflictivas.Detalló que se apostaron mayores elementos en Cuauhtémoc, como entrada a la Sierra, en donde había bastante actividad delincuencial.Esto da esperanza de que se tomaron buenas medidas al inicio del sexenio, pero ésto debe de continuar para mejorar las condiciones en el estado de derecho.Finalmente celebró noticias como las que se han divulgado de que viene un mayor número de elementos federales a Chihuahua, lo cual es un elemento importante para la ciudad, sus habitantes y estados, el poder desplazarse de un lugar a otro, sin tener problema alguno.

