Guarura de Corral golpea a otro empleado cercano

Chihuahua– El jefe de escoltas del gobernador Javier Corral, capitán Juan Manuel Escamilla León, fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de amenazas y abuso de autoridad por parte de un integrante del despacho de la Secretaría Particular del Ejecutivo.A pesar de que las autoridades estatales han manejado con hermetismo el caso, para que no trascienda a la opinión pública, se logró obtener la identidad de la víctima.Se trata de Raúl López, del equipo de avanzada y logística de la Secretaría Particular del mandatario, quien hace un mes, en los pasillos de una conocida radiodifusora local, presuntamente recibió las amenazas y golpes de parte de “El Capi” Escamilla, como se le conoce al responsable de la seguridad del mandatario en el círculo político.La querella fue recibida en la Unidad que está exclusivamente para atender asuntos del Ejecutivo, la cual quedó registrada como “confidencial”.El Diario solicitó a la Fiscalía del Estado el número de expediente de dicha averiguación y el estatus de la misma, donde el portavoz Carlos Huerta negó que en las unidades especializadas de atención a lesionados y otras se hubiera recibido.Sin embargo, no descartó que la denuncia estuviera en otra unidad especializada de atención a víctimas.La información que proporcionó la víctima en su denuncia establece que la agresión ocurrió durante la mañana en una radiodifusora ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc de esta capital, a donde el gobernador Javier Corral acudió como invitado a un programa.Sin motivo aparente, “El Capi” Escamilla golpeó al asistente, en frente incluso del secretario particular Francisco Muñoz, provocando sorpresa del personal que acompañaba al mandatario.La agresión, según trascendió, quedó videograbada en las cámaras del circuito cerrado de la propia empresa radiofónica.El secretario privado, José Luevano, también tuvo conocimiento de los hechos; Raúl López denunció haber recibido amenazas de muerte del jefe de escoltas del gobernador.En el círculo más cercano al mandatario estatal, se filtró que no es la primera vez que el “Capi” Escamilla actúa de manera violenta e impulsiva. Incluso se han presentado quejas del mismo personal bajo su cargo. (Staff / El Diario)

