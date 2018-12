Chihuahua— La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió 32 promociones de responsabilidad administrativa para sancionar a servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua por irregularidades cometidas durante su gestión frente al manejo aportaciones federales en 2017.Además, las auditorías realizadas arrojaron 14 pliegos de observaciones en donde se detectaron posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos de hasta 64 millones 510 mil 515 pesos en fondos federales como los de: Aportaciones Múltiples, Fortalecimiento Financiero, Infraestructura Social para Entidades, entre otros.La ASF realizó una auditoría de cumplimiento financiero con enfoque de desempeño del Fondo de Infraestructura Social (FISE), del cual estuvo a cargo la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi). El órgano autónomo federal emitió diez promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para que la Secretaría de la Función Pública estatal realice las investigaciones de las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no realizaron registros presupuestarios del ingreso y egreso de los recursos del fondo ni contaron con un manual de contabilidad.Además, la Coesvi no realizó la totalidad de los pagos de las erogaciones con recursos del FISE por medio de transferencias bancarias e incumplió en su totalidad con obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para la elaboración de estados financieros.Otras promociones de responsabilidad administrativa emitidas por el ASF dictan que funcionarios estatales no acreditaron que contaban con la capacidad técnica ni elementos necesario para el desarrollo de una obra. Además de que tres contratos de obras: DIF/LP/06/2017-A, DIF/LP/08/2017-A y DIF/LP/08/2017-B, fueron llevados a cabo sin la presentación de fianzas ni formalización de convenios modificatorios.A raíz del manejo de recursos del FISE, la ASF presumió un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto total de 9 millones 653 mil 639 pesos, derivados de seis pliegos de observaciones emitidos.Sin embargo, el Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 (FAM) fue el recurso en donde se detectó el probable perjuicio más grande a las arcas federales, ya que la ASF detectó un monto de 35 millones 901 mil 918 pesos que no fue reintegrado a la Tesorería de la Federación (Tesofe). Este monto forma parte de una transferencia bancaria que la Secretaría de Hacienda de Chihuahua dirigió al Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y al Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife).La auditoría al FAM 2017 en Chihuahua dejó además tres promociones de responsabilidad administrativa para que se inicien investigaciones en contra de funcionarios públicos estatales que hayan incurrido en una irregularidad durante la gestión del recurso federal.El fondo de Fortalecimiento Financiero 2017 (Fofin), que es una modalidad para impulsar la inversión en el estado, también presentó irregularidades que afectan la Hacienda Pública Federal. Fueron 16 millones 770 mil 338 pesos auditados, derivados de dos pliegos de observaciones. Estas medidas fueron emitidas por la ASF debido a que el Gobierno de Chihuahua no comprometió, ni pagó, ni reintegró los rendimientos financieros a la Tesofe.Otros fondos en donde se emitieron promociones sancionatorias fueron los de: Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, para los Servicios de Salud y para el Programa Escuelas al CIEN. Las auditorías de esos apoyos federales generaron nueve peticiones de la ASF a la Secretaría de la Función Pública estatal para investigar a funcionarios de Chihuahua.Finalmente, del fondo de Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa se derivaron siete promociones sancionatorias por no abrir una cuenta bancaria exclusiva para administrar el fondo; porque los saldos presentados en las cuentas bancarias receptoras de Servicios de Salud de Chihuahua, Seguro Popular y el Instituto Chihuahuense de la Salud contienen registros distintos entre sí, así como otras irregularidades.El fondo federal mencionado de forma anterior también registró un probable daño a las arcas federales por una suma de recursos de 2 millones 184 mil 620 pesos, por no reintegrar los rendimientos generados a la Tesofe, o destinar recursos del apoyo federal para realizar pagos de indemnizaciones de funcionarios estatales.

