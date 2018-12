Misterio: nadie reclama cuerpo de niña de 3 años

Una niña de tres años de edad, quien murió junto con cuatro personas más en el accidente ocurrido el pasado 22 de diciembre en el tramo Sueco–Villa Ahumada, de la carretera a Ciudad Juárez, sigue en el Semefo en calidad de desconocida.Y es que nadie de los lesionados, o familiares de algunos de los fallecidos la ha reclamado.La Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte tomó declaraciones de lesionados, sin que especifique a cuántos, y buscó entre ellos al familiar o responsables de la menor, pero hasta el momento, no han tenido resultados.Otra alternativa que consideraron para identificarla, fue tomarle muestra de ADN a la niña, para compararlo con las otras cuatro personas sin vida, y los lesionados, y poder determinar quién es el familiar.De acuerdo con información de la Fiscalía, los resultados de las pruebas de ADN tardan entre tres y cuatro semanas, por lo que tendrían que esperar hasta principios del 2019 para tener los resultados.Sin embargo, hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado a cuántos y cuáles lesionados a entrevistado, y si algunos de ellos siguen inconscientes en el hospital.La pequeña que hasta este momento aparece con un número de registro en el Sistema de Ingreso y Egreso de cadáveres de la Fiscalía Norte, se convirtió en una incógnita, nadie la identifica o reclama después de seis días de que se presentó el accidente.Cabe mencionar que Michel Adrián Contreras Muela, quien estaba en la misma condición de la niña, fue identificado el pasado 25 de diciembre por su familia después de solicitar información a la Fiscalía Norte, porque no sabían nada de él.El pasado 22 de diciembre se registró la volcadura de la camioneta tipo vagoneta, marca Chevrolet, con placas particulares ELZ-2644, cuyo conductor aparentemente se quedó dormido al volante y salió de la carpeta asfáltica, lo que ocasionó la muerte de cinco personas y 15 resultaron lesionadas.

