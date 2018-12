Libres, 446 detenidos por fallas del MP

Chihuahua— Un total de 446 inculpados que fueron detenidos por las corporaciones policiacas por la presunta comisión de diversos delitos, fueron puestos en libertad durante el presente año por jueces de Control en los 14 Distritos Judiciales, al no acreditarse su probable responsabilidad y/o fallas en el debido proceso.El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) informó a través de la Unidad de Transparencia, en respuesta a la solicitud de información número 143492018, que del primero de enero al viernes 21 de diciembre de 2018 los Distritos que acumularon más liberaciones fueron Morelos -con cabecera en Chihuahua- (200), Bravos –en Juárez– (199), Abraham González y Benito Juárez (14) así como Hidalgo (7).Lo anterior con resoluciones calificadas como “No Ratificación de Control”.En contraparte, en el mismo período de tiempo se impusieron un total de 7 mil 579 medidas cautelares, de las cuales 2 mil 925 fueron de prisión preventiva en contra de los acusados.La estadística indica que en el 2017 fueron aplicadas por los jueces de Primera Instancia 7 mil 872 medidas cautelares, todas dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales (CPPP).El abogado Héctor Villasa Ramírez explicó que cuando un juez no ratifica “el control” de un detenido, es porque se presentan varios escenarios.La primera de ellas y la más común, es cuando las pruebas presentadas por la representación social, en este caso el agente del Ministerio Público en la respectiva audiencia de Control de Detención y Formulación de Cargos, no son las suficientes. Ahí es cuando el Juez no ratifica el Control y deja en libertad al acusado precisó.Otra circunstancia es cuando las corporaciones policiacas, llámese municipal, estatal o federal no siguieron el debido proceso en la captura y por consiguiente el juez dicta la no ratificación.Por ejemplo, si la detención fue violando principios constitucionales, o bajo alguna amenaza o agresión física, se deja en libertad a la persona.En muchos de los casos, el mismo Juez de Control ordena al agente del Ministerio Público que retome la indagatoria y aporte mayores elementos acusatorios en audiencia posterior, asimismo en su caso, se inicien procedimientos en contra de los policías que hayan infringido la Ley abusando de su autoridad.

