Irregularidades por 128 mdp en cuentas de 19 municipios

Chihuahua— Al menos diecinueve municipios auditados por la comisión de Fiscalización del Congreso local presentaron irregularidades presupuestales de hasta 128 millones 113 mil 163 pesos en 2017 por nepotismo, precios inflados en contratos, falta de licitaciones públicas, sobreejercicios en el presupuesto, entre otras observaciones.Los ayuntamientos que hasta la fecha han presentado irregularidades tras haber sido auditados fueron: Ahumada, Ascensión, Camargo, Ciudad Juárez, Coronado, Cuauhtémoc, El Tula, Gran Morelos, Guazapares, Ignacio Zaragoza, Janos, López, Matachí, Nonoava, Namiquipa y Nuevo Casas Grandes.Otros fueron Riva Palacio, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco del Oro, Urique y Valle de Zaragoza.Ciudad Juárez fue el municipio en donde fue detectada la suma más grande en irregularidades por 49 millones 747 mil 958 pesos. Las cuatro observaciones realizadas revelaron que el ayuntamiento llevó a cabo un contrato de 24.9 millones de pesos con la empresa CNC Recycling sin justificación para exceptuar la licitación pública.Otra licitación aprobada en mayo de 2017, indicó la comisión de Fiscalización, debió haber sido declarada desierta por improcedencia en contratos con Hiran Ignacio Castro Meana, Motorpro, S.A. de C.V., y Refacciones Juárez, S.A. de C.V., por un monto de 11.5 millones de pesos.El resto de las observaciones consistieron en una contratación con Intermedia Juárez, S.A de C.V., por 11 millones de pesos, para ofrecer servicios de publicidad en impresiones. Los socios de la empresa fueron identificados como los padres y el hermano del alcalde de Ciudad Juárez, Armando Cabada.Hubo otro contrato por concepto de servicios de publicidad a través del canal de Televisión Abierta Canal 44. El ejercicio de recursos por 2.1 millones de pesos ejercidos en enero y febrero de 2017 no estaban amparados bajo el convenio celebrado.Namiquipa fue el segundo con el mayor número de irregularidades detectadas por montos, ya que de ocho observaciones recibidas, en su mayoría por contratos celebrados sin licitación pública y un sobreejercicio en el presupuesto asignado para el rubro de materiales y suministros del municipio, sumaron un total de 29 millones 770 mil 367 pesos.El municipio que presentó el tercer monto más grande por posibles irregularidades y daños a las arcas estatales fue Ahumada, con una suma de 20 millones 591 mil 38 pesos con 70 centavos.La comisión de Fiscalización dictaminó una instrucción a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que presente una denuncia a fin de que se determinen las responsabilidades administrativas en contra de Luis Marcelo López Ruiz, alcalde de Ahumada (2016-2018), y demás funcionarios públicos municipales que hayan participado en operaciones que involucran irregularidades en las cuentas públicas.La auditoría de Ahumada arrojó cinco observaciones, en el que destaca el nepotismo por parte de tres personas con parentesco con el alcalde Marcelo López, los cuales desempeñaban labores dentro del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos y el DIF local.Además, el ayuntamiento presentó un sobreejercicio en el rubro de nóminas, sueldos, compensaciones y aguinaldos por 12.8 millones de pesos adicionales a los asignados en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2017.Otra de las observaciones identificó un importe de 1.4 millones de pesos a proveedores, cuya erogación no cuenta con la documentación comprobatoria que contenga los requisitos fiscales estipulados en el Código Fiscal de la Federación.Además de Ahumada, en los municipios de Valle de Zaragoza, Ascensión, Gran Morelos, Riva Palacio y Coronado también fueron detectados casos de nepotismo.En Ascensión fueron tres casos, la regidora de Salud municipal, Alejandra Varela, tuvo a un pariente en cuarto grado desempeñando el cargo de Director de Departamento de Obras Públicas. La regidora de Seguridad, Yesenia Piñón, colocó a su familiar en segundo grado como auxiliar en el Departamento de Comunicación Social, mientras que la regidora de Hacienda, María Luisa García, asignó a sus consanguíneos a los puestos de director de Desarrollo Rural y encargado de Oficialía de Partes del Departamento de Registro Civil.En Gran Morelos, la regidora de Seguridad Pública, Ernestina Morales, contrató a su esposo Javier Solís para desempeñarse como el encargado de Ecología en el Departamento de Servicio Públicos Municipales.En el municipio de Riva Palacio se presentaron cinco casos donde se detectaron nexos de parentesco entre el alcalde Manuel Rodríguez Robles, así como regidores y síndicos. El resto de los ayuntamientos como Coronado y Valle de Zaragoza ocurrieron casos similares de nepotismo.El caso de Camargo fue particular, ya que el Congreso local ordenó el 13 de diciembre interponer una denuncia penal en contra del alcalde Arturo Zubía por presuntos delitos electorales cometidos en el año 2017, por retener 67 mil 885 pesos a regidores panistas.De ahí se derivó un depósito de 51 mil pesos al hoy regidos Carlos Roberto Aldana Salcido. También se retuvieron 44 mil pesos a otros funcionarios y hubo un depósito, de nuevo a Aldana Salcido.

