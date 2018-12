Chihuahua— La Fiscalía General del Estado (FGE) ha clasificado como reservada información derivada de solicitudes de transparencia en 17 ocasiones desde que su titular César Augusto Peniche Espejel, inició su desempeño en octubre de 2016 a la fecha.La información ha sido clasificada por la dependencia estatal con argumentos como: la información pública puede causar un daño real y demostrable contra alguna persona, por motivos de seguridad nacional, porque los datos están integrados a una carpeta de investigación aún abierta o para no vulnerar la operatividad de la corporación de seguridad pública.Una de las primeras solicitudes ocurrió en noviembre de 2016, cuando la FGE negó entregar información respecto al número de cámaras de vigilancia en el estado, las peticiones que un ciudadano debe realizar para acceder a sus registros y el número de monitoristas que laboran en el Centro de Comando, Computación, Comunicación y Control (C4).La FGE elaboró el acuerdo de clasificación 002/2016 debido a que difundir el número de cámaras en Chihuahua y monitoristas que trabajan en el C4 “puede ocasionar un estado de vulnerabilidad a la institución del ministerio Público”. Otro fundamento fue que al “divulgar esta información se pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud del personal” o “puede causar un serio perjuicio a las actividades de prevención, persecución de los delitos y la impartición de justicia”.El equipo que la FGE ha comprado desde las épocas de Duarte hasta las del Javier Corral también ha sido uno de los documentos que la dependencia ha guardado. En septiembre y noviembre de 2017 la FGE negó entregar información acerca del contrato firmado con la empresa Elite By Carga, S.A de C.V., ubicada en Tijuana.La FGE de nuevo fundamentó su negativa de entrega de información porque la difusión de documentación podría entorpecer las investigaciones del ministerio público, además de que podría poner en riesgo la integridad de alguna persona.Elite By Carga había firmado un contrato en junio de 2016 para ofrecer un sistema de georreferenciación Nextel, que resultó obsoleto y no fue aprovechable. La FGE abrió una investigación contra quien solicitó el servicio, quien lo pagó y la empresa contratada.Los mismo ocurrió el primer semestre de este año, cuando El Diario solicitó a la FGE los contratos que firmó con la empresa Neolinx de México, S.A. de C.V., una empresa vinculada a la venta de un servicio de espionaje desarrollado por la firma italiana Hacking Team.La FGE había negado entregar información relacionada con ese contrato. Sin embargo, un recurso de revisión fue interpuesto ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), y el órgano autónomo estatal resolvió en que la FGE debía entregar información relacionada con dicho convenio.Neolinx había sido contratado para ofrecer un servicio de geolocalización en celulares. La FGE, además, había estado usando información sensible obtenida directamente a través de empresas de telecomunicaciones como Telcel y Movistar para obtener datos conservados de celulares, sin la autorización de un juez federal.Dentro del historial de información que fue negada y clasificada como confidencial destaca la peticionada en enero de este año, respecto a la entrega de la versión pública del video de una cámara de vigilancia que logró captar el asesinado de la activista Marisela Escobedo el 16 de diciembre de 2010.A pesar de que el video fue publicado por el periódico Reforma un día después del asesinato de Marisela Escobedo, el cual puede ser encontrado en la plataforma YouTube, la FGE ordenó clasificar el video, debido a que es evidencia que forma parte de una carpeta de investigación.Este año, en marzo, una solicitud de información también pedía datos que hasta esa fecha estaban dentro de una carpeta de investigación del caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada el 24 de marzo de 2017.La solicitud de información pública consistía en dar a conocer si entre los registros de la FGE existían datos acerca del arma calibre 38 súper, marca Colt, serie 0049EZS que lo relacionara con otros crímenes o asesinatos cometidos.La FGE negó entregar información relacionada ya que estaba integrada a la carpeta de investigación, cuya atracción del caso a manos de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) fue ordenada por un juez federal el pasado 27 de abril de 2018.Otros casos negados se trataron de datos relacionados con otros expedientes del Ministerio Público, la cantidad de armas con los que cuenta la FGE, así como los vehículos y número de elementos que laboran en los 67 municipios del estado. Esta información fue clasificada como confidencial, ya que podrían vulnerar las operaciones de la dependencia estatal.Aunque hay información que también se negó acerca del número de agentes de policía de los municipios que se sometieron a un examen de control de confianza para integrarse al Mando Único Estatal, así como los resultados que se obtuvieron de dichas pruebas.Información sobre el número de cámaras de vigilancia en el estado• Peticiones que un ciudadano debe realizar para acceder a sus registros• Número de monitoristas que laboran en el C4• El equipo que la FGE ha comprado• Información acerca del contrato firmado con la empresa Elite By Carga, S.A de C.V., ubicada en Tijuana• Información sobre los contratos que firmó con la empresa Neolinx de México, S.A. de C.V., una empresa vinculada a la venta de un servicio de espionaje desarrollado por la firma italiana Hacking Team• Entrega del video de una cámara de vigilancia que logró captar el asesinado de la activista Marisela Escobedo el 16 de diciembre de 2010• Datos del arma homicida de la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada el 24 de marzo de 2017• Datos relacionados con expedientes del Ministerio Público• Informes de la cantidad de armas con los que cuenta la FGE, así como los vehículos y número de elementos que laboran en los 67 municipios del estado• Número de agentes de policía de los municipios que se sometieron a un examen de control de confianza para integrarse al Mando Único Estatal, así como los resultados de dichas pruebas

