Chihuahua— Ante el silencio del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el Partido Revolucionario Institucional ratificará su denuncia contra el órgano electoral por no recibir el pago por concepto de prerrogativas correspondiente al mes de diciembre.Si para el 31 de diciembre el IEE no realiza el depósito de 697 mil pesos, que corresponde al mes de diciembre, para gastos de operación y sueldos del PRI en el Estado, interpondrá juicio político contra el Presidente de dicho organismo en el Congreso del Estado.Cabe señalar que el presidente del IEE en Chihuahua y la Dirección de Comunicación Social, no han respondido sobre el caso y señalar el motivo del incumplimiento de dicho deposito al PRI, el cuál debio ser en dentro de los primeros 10 días del mes.Será el Diputado Omar Bazán quien podría interponer dicho recurso por incumplimiento de responsabilidad y afectaciones a terceros, en la primera semana de enero, la cuál sería el 4 de enero, fecha en la cuál se reunirá la Diputación Permanente.Los últimos datos obtenidos por parte del órgano electoral, es que no se tiene el recurso para los partidos políticos, debido a que el Gobierno del Estado no ha realizado el depósito correspondiente para el pago de las prerrogativas a partidos políticos.En la página de transparencia del IEE Chihuahua donde se establecen los montos de financiamiento mensual a partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes y específicas, Partido Acción Nacional recibe un millón 853 mil 187.05 pesos; Partido Revolucionario Institucional 696 mil 901.63 pesos; Partido de la Revolución Democrática 350 mil 863.95 pesos; Partido Verde Ecologísta de México 511 mil 67.25 pesos.Asimismo el Partido del Trabajo percibe un monto mensual de 484 mil 724.76 pesos; Movimiento Ciudadano 468 mil 793.58 pesos; Partido Nueva Alianza 638 mil 389.96 pesos; Morena 492 mil 626.97 pesos; y Partido Encuentro Social 386 mil 656.19 pesos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.