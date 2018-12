Los recursos destinados al estado de Chihuahua en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019 prevén la desaparición de partidas dirigidas a programas de prevención de diabetes, de empleo temporal, de ayuda a migrantes y jornaleros agrícolas, así como de apoyo a infraestructura hidroagrícola.De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEPF), también se elimina la inversión para la construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales, construcción de aeropuertos y de concurrencia con entidades federativas.Además, registra disminuciones severas de fondos para proyectos de agricultura y desarrollo rural, educación pública, medio ambiente y recursos naturales, así como en el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras.Estos recortes aparecen en el documento “Estado de Chihuahua. Recursos Identificados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019”, publicado por el CEFP el pasado 21 de diciembre y que, de acuerdo con la diputada federal Patricia Terrazas Baca, presidente de la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, corresponden con lo aprobado el 24 de diciembre.“Ya no hubo muchos cambios, se aprobó ayer (el lunes) en la madrugada y el Centro ya no nos mandó otro documento, pero ya no hubo cambios… si hubo fueron mínimos”, dijo.Resumido de manera breve, añadió, lo que realmente se está apoyando son los proyectos del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque no hay dinero para ningún proyecto municipal ni estatal, todo se va a acciones del Gobierno federal.“Mucho del dinero se va a las becas y a lo de Jóvenes Construyendo el Futuro, y a los grupos vulnerables, eso es lo que ellos tienen, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del grupo parlamentario del PAN, es un presupuesto asistencialista”, declaró.El presupuesto federal para Chihuahua prevé la desaparición de recursos el próximo año para la prevención y control de sobrepeso, obesidad y diabetes, que durante el 2018 recibió 3.5 millones de pesos; también para los programas de apoyo a migrantes, que tuvo 1.1 millones de pesos el presente año.Además desaparece la atención a jornales agrícolas que este año tuvo un presupuesto de 1.1 millones de pesos, el de atención a jornaleros agrícolas que tuvo 2.1 millones y el de empleo temporal en el que se invirtieron 8.8 millones en el rubro de Bienestar más 25.2 millones en el de Comunicaciones y Transporte.Otras aportaciones del Gobierno federal que no se renovaron incluyen apoyos a la infraestructura hidroagrícola que este año tuvo un presupuesto de 91.9 millones de pesos, construcción de carreteras y caminos rurales, donde se destinaron 240 millones y construcción de aeropuertos, tema al que se dedicaron 50 millones.Programas como el de concurrencia con entidades federativas, que recibió 66.3 millones de pesos en 2018, tampoco recibirá dinero en 2019.De acuerdo a la diputada del distrito 01 con sede en Juárez por Morena e integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la cámara de diputados, Esther Mejía Cruz, hubo recortes para el estado en algunos rubros que serán redirigidos a los programas del gobierno federal.“Aprobamos el presupuesto como venía desde la Comisión de Hacienda con los incrementos y recortes que contenía”, agregó.Terrazas Baca, legisladora federal por Chihuahua del Partido Acción Nacional (PAN), consideró que en el presupuesto 2019 le quitan muchos recursos a todos los organismos descentralizados.Por ejemplo el de prevención de la diabetes lo desaparece, pero si quiere aplicarlo desde el Gobierno federal no existen reglas de operación para hacerlo.“Deja con muchísima incertidumbre, por ejemplo todos los proyectos que van para jóvenes, quisiera pensar que además de estar pensando en eso, también haya como se previene la obesidad, como se previene la drogadicción”, comentó.Añadió que “para todos” es evidente que han crecido las adicciones y que es un problema social muy fuerte, pero para el ejercicio de los programas no hay ninguna regla de operación.“No se sabe cómo se va a gastar el dinero en este país, son de las cosas que nosotros decimos que faltó tiempo para analizar el presupuesto, porque ni siquiera nos dieron oportunidad”, dijo.Recordó que el dictamen elaborado por la Secretaría de Hacienda les llegó el 23 de diciembre a las 13:15 horas y se votó durante la madrugada del lunes pasado, por lo que no tuvieron oportunidad ni de analizarlo.Acerca del recorte al programa de ayuda a los migrantes, Terrazas Baca señaló que ella misma vive en un estado de migrantes, la pregunta ahora es cómo se va a apoyar a ese sector de la población que requiere el respaldo gubernamental.“No hay manera de que apoyemos esos proyectos, de que el Estado Mexicano sea congruente con lo que dice y con lo que hace, es verdaderamente peligroso porque no estamos dando oportunidad a la gente ni siquiera de sacarla de su condición de migrante”, declaró.La diputada federal mencionó que lo único que le interesa al Gobierno federal es el 2021, porque está armando un proyecto para permanecer en el poder, tener la mayoría en la Cámara de diputados, más alcaldías, más gobiernos del estado.“En realidad, eso quita los equilibrios a nuestro país”, señaló.