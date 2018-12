Por segunda vez en casi dos años el Gobierno del Estado puso en venta el avión modelo Super King Air 350 Raytheon b300, aeronave que forma parte de su flota aérea y que ofreció en subasta en mayo de 2017 a un precio de un millón 356 mil dólares, alrededor de 27 millones 120 mil pesos, sin que lograra comercializarla.Ayer se buscó información oficial con personal de la Secretaría de Hacienda estatal para conocer el precio de avalúo en el que será ofertada la aeronave en esta ocasión, pero no hubo respuesta a la petición.La subasta se realizará el próximo 28 de diciembre a las 13:00 horas en la sala de juntas de la subsecretaría de administración de la Secretaría de Hacienda, que se ubica en el tercer piso del edificio Héroes de la Revolución del domicilio Venustiano Carranza 601 de la colonia Obrera, en la ciudad de Chihuahua.En la convocatoria para subasta se especifica que las bases podrán obtenerse en ese mismo sitio, las que estarán disponibles mañana miércoles a las 13:00 horas.En esas mismas oficinas se realizará además la Junta de Aclaración a las bases el 27 de diciembre a las 14:00 horas, mientras que el 28 de diciembre se realizará la recepción de documentos de las 09:00 a las 11:00 horas.La aeronave estará a la vista de los interesados en el aeropuerto internacional Roberto Fierro Villalobos, de la ciudad de Chihuahua, en los hangares del Gobierno del Estado.En la publicación se informa que los postores deben hacer un depósito en garantía, así como una garantía de cumplimiento de las aeronaves que se les adjudiquen dentro de un término de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de adjudicación; de no hacerlo el compromiso quedará sin efecto.Parte del plan de austeridadEl 18 de enero de 2017 el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, suscribió un acuerdo de austeridad ante “… la severa crisis en el presupuesto a la que nos enfrentamos, fruto del estado de bancarrota y latrocinio en que nos heredaron las finanzas estatales, por la acción inescrupulosa del dispendio, el derroche y la corrupción, por lo que resulta imperante tomar medidas extraordinarias y audaces al respecto”.En el documento se ordena “la venta de la flota aérea propiedad de Gobierno del Estado, con el propósito de obtener ingresos para hacer frente a la contingencia y el déficit presupuestal, así como eliminar los cuantiosos gastos de mantenimiento, seguros, operación y certificación de las distintas aeronaves”.El acuerdo se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 21 de enero de ese mismo año.La convocatoria SH/DBMM05/2017 fue publicada el 30 de mayo del 2017 en medios impresos en la Ciudad de México, pero incluyó sólo cinco de las seis naves que se informó serían puestas en subasta, ya que excluyó un avión Cessna T210 modelo 1980 matrícula XC-PAL con capacidad para cinco pasajeros y un tripulante.La subasta fue programada para el 9 de junio del 2017 establecían las bases.La Secretaría de Hacienda ofreció en venta un helicóptero Bell 429 modelo 2016 con matrícula XC-LOP con capacidad para seis pasajeros y dos tripulantes; un avión Cessna Citation CJ3 modelo 2006 matrícula XC-GDC con capacidad para siete pasajeros y dos tripulantes; además de un helicóptero Bell 407 modelo 2008 con matrícula XC-CUU para seis pasajeros y un tripulante.Las otras dos fueron el King Air 350 modelo 1997 matrícula XC-CHI con capacidad para ocho pasajeros y dos tripulantes y un Conquest 441 modelo 1981 matrícula XC-LJS con para cinco pasajeros y dos tripulantes.Luego, el 5 de abril del presente año, el Gobierno del Estado anunció la venta del helicóptero Bell 407 modelo 2008.Información de la subsecretaria de Administración de Hacienda establecía que la venta del esa aeronave fue concretada en un millón 675 mil dólares, unos 33 millones 500 mil pesos al tipo de cambio actual, con una empresa privada, pero al final la transacción no fue realizada.Esta era la única venta concretada, pero le fue notificado al comprador que no sería realizada ya que se le dará el uso de ambulancia.El viernes, en caso de que mañana se registren interesados, saldrá a subasta el Raytheon Aircraft B300, el cual no estaba incluido en los planes originales de venta de aeronaves. (Con información de Orlando Chávez)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.