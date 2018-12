Carreterazo deja cinco fallecidos

Chihuahua— inco personas perdieron la vida, entre ellas una niña de 3 años, en un accidente carretero ocurrido la noche del pasado sábado cuando una van en la que viajaban 15 ocupantes salió del camino, en el tramo de Sueco a Villa Ahumada con dirección al norte, reportaron autoridades del Operativo Invernal, en la caseta del poblado.El percance vial quedó registrado a las 22:00 horas, en el kilómetro 176 de la citada rúa. El vehículo volcó al salir de la cinta asfáltica a gran velocidad, sin que al cierre de esta edición se determinaran oficialmente las causas, aunque no se descartó exceso de velocidad, según el reporte.Los cuerpos sin vida de las cinco víctimas del accidente fueron trasladados a Ciudad Juárez, en tanto que 10 personas lesionadas ingresaron a hospitales de la capital del estado, a donde fueron trasladadas en ambulancias por los cuerpos de rescate debido a la cercanía.La mayoría de los accidentados no contaba con identificación por lo que será trabajo del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) el determinar las identidades, se dio a conocer.Las autoridades confirmaron que aparte de la menor murió una mujer adulta así como tres hombres.El informe preliminar cita que las 15 personas viajaban en una Van y que procedían de la ciudad de Chihuahua aparentemente con exceso de pasajeros.En redes sociales trascendieron los nombres de Verónica Borunda Muñoz y Abigail Araujo García, quienes al parecer viajaban en la Van, pero se desconoce su condición.Varios de los lesionados quedaron internados en el Hospital Central de la ciudad de Chihuahua y en el hospital Morelos del IMSS, también en la capital.Participaron en el rescate paramédicos de Cruz Roja y de Urge que se encuentran comisionados fijos con sus unidades de emergencia en la caseta de Villa Ahumada por la temporada de vacaciones debido al operativo que arrancó el viernesDelicados de saludLa Secretaría de Salud informó que ocho de los lesionados en el accidente carretero permanecen delicados en distintos hospitales de esta capital.La dependencia confirmó la muerte de cinco de los pasajeros de la Van que los transportaba de Chihuahua a Ciudad Juárez.Según datos de la dependencia estatal, los heridos fueron trasladados a varios hospitales. Una mujer de 25 años está delicada, sin que por ahora se precise su identidad. Otro herido es un hombre de 22 años que se reporta en iguales circunstancias y está en el hospital Star Médica.En el Hospital General ingresaron cuatro pacientes delicados de 30, 34, 45 y 40 años de edad.En lo que corresponde al Hospital Central del Estado fueron ingresados dos lesionados, una mujer de 40 años y un hombre de 35. Un menor figura entre los heridos, se trata de un niño de 11 años que se encuentra estable en el Hospital Infantil de esta capital.La Policía Federal no ha podido establecer la identidad de un hombre lesionado de 17 años, de quien no fue posible conocer en cual hospital está internado. Otro paciente de 27 años que se encuentra delicado está en el Hospital del Issste.Por su parte el director de Transporte del Estado, David Holguín, expuso que la camioneta permanece a una empresa establecida que ofrece el servicio de traslado en la modalidad de turismo. Enfatizó que la camioneta cuenta con un seguro que ha apoyado a los heridos.

