Fiscalía no se ha acercado a la familia: hermana de Dámaris

Chihuahua— La familia de Dámaris Medina Flores, la joven que falleció al caer de la gaza del periférico De la Juventud y Cantera, afirmó que no tienen conocimiento de la existencia de una supuesta carta en la que se culpa al esposo de la fallecida de tratar de vender a sus hijas. Así lo informó Stephanie Medina Flores, hermana de Dámaris, quien dijo que la Fiscalía no ha tenido acercamiento con ellas y que fue a través de los medios como se enteraron de la supuesta existencia de dicha documento.Expresó que las niñas Allison (4), y Kenia (3), hijas de Dámaris y que cayeron junto con ella, se recuperan satisfactoriamente, aunque a la mayor se le colocó una placa luego de la fractura de fémur que sufrió y permanece hospitalizada.Luego del accidente que ocurrió la tarde del martes, se difundió la fotografía de una carta ensangrentada, que agentes de la Fiscalía filtraron y que generó que se iniciara una investigación por parte del Área de Asuntos Internos al tratarse de una evidencia.Stephanie Medina expresó que vieron las fotografías de la carta, pero que la letra no parece la de su hermana; sin embargo, dijo que están a la espera de que las autoridades se acerquen con ellos y les muestren los elementos que se tienen.Explicó que uno de los agentes viales que estuvieron presentes les dijo que vio caer a su mujer junto con las niñas y que efectivamente se trató de un accidente, pues Dámaris perdió el equilibrio al acercarse al muro de contención.“Mi hermana quería mucho a sus hijas, ella jamás les habría hecho daño, tan es así que las protegió en la caída, pues cayeron encima de ella”, expresó.En cuanto al estado de salud de las pequeñas, dijo que Allison, la mayor de las hermanas, aún se encuentra hospitalizada, pues sufrió una fractura de fémur y le han detectado la presencia de un líquido en el estómago por lo que se hacen los análisis correspondientes para determinar de que se trata, pero se reporta fuera de peligro; mientras que Kenia ya fue dada de alta luego de sufrir una fractura en la tibia.Dijo que la pequeña Kenia sabe del accidente, pues en ningún momento perdió el conocimiento, mientras que Allison sí quedó inconsciente luego de los hechos. Para finalizar, mencionó que la menor de las hermanas aún se estremece al recordar lo sucedido.

