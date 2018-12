Nuevo salario sólo alcanza para un kilo de arroz, frijol, azúcar y litro de aceite

Chihuahua— El nuevo salario mínimo de 102.68 pesos que entrará en vigor en 2019, solo alcanza para comprar un litro de aceite comestible de 26 pesos, un kilogramo de arroz, frijol y azúcar, de 20, 20 y 32 pesos, respectivamente, no más, por lo que la política social del nuevo gobierno y de los empresarios, quedó a deber nuevamente.Lo anterior lo señaló ayer el asesor del Frente de Consumidores, Carlos Loya López, quien recalcó que con el ajuste que tuvo ese indicador, no le alcanza a un trabajador ni para adquirir el 25 por ciento de lo que refiere el articulo 123 párrafo sexto de la Ley Federal del Trabajo.Recordó que este indica que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.Carlos Loya dijo que cuando en el ámbito nacional se habla de un incremento salarial del 16.2 al pasar de 88.36 a 102.68, la realidad es que el ajuste fue solo del cinco por ciento.Informó que gobierno y patrones acordaron adicionar un incremento de 9.43 pesos, a través del llamado Monto Independiente de Recuperación (MIR) y un ajuste proporcional del 5 por ciento, por lo que los trabajadores que esperan un mayor incremento porcentual se van a llevar a decepcionar.Aquí se sigue la misma lógica que el gobierno anterior, ya que se habla de un ajuste del 16.2 por ciento, pero únicamente aplicaría para los que ganen 88.36 pesos diarios, ya que los que perciban más, se quedarán igual.“Nadie podría ganar menos de 102 pesos diarios, pero si ahora se percibe 120 pesos, se quedaría igual, ningún patrón pagaría un 16.2 por ciento más, solo sería un cinco por ciento, en el mejor de los casos”, agregó.El asesor del Frente de Consumidores indicó que con números fríos, los 102.68 pesos que ahora se dice ganarían los trabajadores con un salario mínimo, en realidad no le alcanzará para mucho, ya que si se ve los precios del litro de aceite que ronda en los 26 pesos, el kilogramo de arroz y frijol de unos 20 pesos, cada uno, así como de 30 pesos el kilo de azúcar, ya no le alcanzaría para más.Si se compra esos productos, entonces le quedaría al trabajar algo así como cuatro pesos para poder pagar todo lo relacionado con servicios como la luz y el agua, sin contar las necesidades de transporte, vivienda y educación.Insistió en que por decreto, solo los que perciben un salario mínimo, podría salir beneficiado con un poco más de ingreso, pero aquellos que ganen más, no. En el mejor de los casos recibirían un cinco por ciento adicional.Finalmente apuntó que para cubrir las necesidades de un trabajador, se requeriría un salario de no menos de 400 pesos diarios.

comentarios

