Chihuahua— El presidente del Congreso del Estado, Jesús Villarreal Macías, dijo que actuó conforme a derecho después de mantener bloqueados los accesos a la torre legislativa el jueves pasado para aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019, planteadas por el gobernador Javier Corral.Lo anterior tras la denuncia pública que realizara el grupo parlamentario de Morena, al señalar de un supuesto secuestro en el recinto oficial, a lo que Jesús Villarreal manifestó que según los protocolos de protección, se tiene que resguardar la integridad de los legisladores y del personal del Congreso, tras una manifestación en donde incluso llevaban estiércol.En este sentido, el presidente del Congreso menciona que los manifestantes eran traídos por Morena debido a que se oponían a la aprobación de los asuntos a tratar; éstos estaban publicados en la gaceta de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo.“Fue un proceso conforme a derecho, donde incluso tomaron la tribuna varios legisladores opositores a la Ley de Ingresos, incluso el mismo grupo Parlamentario de Morena hizo lo propio”, acalró el diputado Jesús Villarreal.Asimismo comentó que en el congreso no hay sobornos debido a que no es el estilo de Acción Nacional, aclarando que hay varias camionetas propiedad del Congreso y son asignadas a los grupos parlamentarios, incluso afirma que a Morena se le asignó una Suburban pero no la querían porque no era nueva.Finalizó al decir que el Congreso no tiene recursos para la adquisición de vehículos nuevos, por lo que la plantilla actual no es de reciente modelo, incluso es de la legislatura pasada, además de que únicamente son para uso oficial. (Bernardo Islas)

