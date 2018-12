Suspende Infonavit subastas de vivienda recuperada

Chihuahua– El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, anunció la suspensión temporal de los procesos de subasta de vivienda recuperada y el inicio de un estudio de alternativas para la recuperación integral del entorno urbano en el que están las 215 mil viviendas abandonadas y recuperadas en el país, según el balance del Instituto.También dio a conocer que a partir del primer trimestre del 2019 darán a conocer Programa de Reestructura de Créditos tasados en salarios mínimos, los cuales son un 50% más caros que los contratados en pesos.Detalló que se buscará generar descuentos a unos 160 mil trabajadores que estén al corriente en sus pagos y presenten un saldo deudor 1.5 veces mayor al saldo original.Carlos Martínez dijo también recientemente en el marco de su toma de protesta, que su administración trabajará en reducir la cartera vencida desde un enfoque humano, entendiendo y previendo las condiciones que llevan a la incapacidad de pago, en vez de atenderlo con un enfoque punitivo.Afirmó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) será eficaz, austero y sensible socialmente.Durante el ofrecimiento de los detalles de los lineamientos que regirán esta nueva administración, dijo que las adquisiciones que realiza el Instituto dejarán de ser directas y se harán por licitación para evitar las prácticas monopólicas absolutas, relativas y la generación de barreras a la competencia y libre concurrencia, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica.Por primera vez en la historia del Infonavit, esta administración solicitó a la Comisión Federal de Competencia Económica, la realización de un estudio de competencia y libre concurrencia relacionado con el marco normativo vigente en materia de adquisiciones de bienes y servicios.Con base en el resultado, se propondrán al Consejo de Administración del Instituto las modificaciones necesarias para contar con un marco normativo que la promueva.En lo que hace al Gasto de Administración y Operación del Instituto (GAOV), aseguró que se reducirá en un 25 por ciento.También anunció una reestructura organizacional, con compactación de áreas, y un ajuste salarial a funcionarios de alto nivel, para homologarlos con los criterios establecidos por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sin que ello impacte en los trabajadores sindicalizados, plazas de confianza, ni en los mandos medios y bajos de la Institución, todo ello con absoluto respeto al tripartismo y las disposiciones legales que rigen la vida laboral.Indicó que los créditos en salarios mínimos son hasta 50 por ciento más caros que los contratados en pesos, y actualmente siete de cada 10 hipotecas fueron originadas bajo este esquema, esto es 4.4 millones.Por ello el Infonavit presentará en el primer trimestre de 2019 un Programa de Reestructura de Créditos que generará descuentos a trabajadores que estén al corriente en sus pagos y presenten un saldo deudor 1.5 veces mayor al saldo original.Esto contempla beneficios para alrededor de 160 mil acreditados, quienes califican automáticamente para reestructurar sus hipotecas y que éstas queden denominadas en pesos, con tasa fija y una quita al saldo actual.Apuntó que un tema relevante es la vivienda abandonada y recuperada. Actualmente hay 215 mil adjudicadas dentro del balance del Instituto, las que han sido deshabitadas, vandalizadas o se encuentran en cartera vencida porque no se pudo lograr el pago por ninguno de los medios del esquema de Cobranza Social.Indicó que estos inmuebles son los que después se subastan para que terceros los recuperen y los vuelvan a colocar en el mercado, sin embargo, con esto no se resuelve el problema de fondo: es vivienda inútil, ya que se encuentra mal localizada o con servicios insuficientes.Finalmente dio a conocer que se suspende temporalmente los procesos de Subasta de Vivienda Recuperada y se estudiarán las mejores alternativas para la recuperación integral del entorno urbano.

