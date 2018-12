De nueva cuenta en poco más de dos años, diputados del Congreso de Chihuahua son acusados públicamente de vender su voto para autorizar la contratación de deuda pública.El jueves pasado, el grupo parlamentario de Morena señaló al legislador Misael Máynez de haber recibido una camioneta vía la Secretaría de Administración del Congreso, a cambio de su apoyo para la aprobación de la reestructura de la deuda y del paquete económico 2019.El episodio recuerda al del 15 de junio de 2017, cuando en una audiencia del maxiproceso ‘Justicia para Chihuahua’ un testigo protegido reveló que con autorización del exgobernador César Duarte se realizaron pagos a 23 diputados de la 64 Legislatura (2013-2016) para que aprobaran una bursatilización carretera.Durante la audiencia de vinculación a proceso de Sergio Medina Ibarra, exdirector del Comité de Adquisiciones de Hacienda, la Fiscalía General del Estado presentó la declaración del testigo, quien afirmó haber presenciado cómo se ponía dinero en maletas que serían entregadas a los diputados a cambio de su voto, en el ocaso del sexenio anterior.La bursatilización carretera permitió a Duarte obtener 6 mil millones de pesos a menos de tres meses de terminar su gobierno, lo que comprometió los recursos de peaje –la principal fuente de ingresos del Estado– por 25 años.Tras conocerse la acusación, algunos de los exlegisladores involucrados negaron su participación en el soborno. Seis días después, el 21 de junio, el exdiputado Fernando Reyes –uno de los que aprobó la bursatilización– fue detenido, acusado de peculado por 2.4 millones de pesos en perjuicio de la hacienda de Chihuahua.Hacia diciembre de 2017 y tras acogerse a un juicio abreviado, Reyes fue sentenciado a tres años de prisión. Tras el pago de los 2.4 millones y una multa, el integrante de Movimiento Ciudadano cumple su condena fuera de prisión.“En mi caso, el dictamen final del juez es a partir de una declaración mía en donde yo jamás declaro que se me haya pagado por dar un voto. Eso más bien ha sido lo que los medios han ido replicando de los decires de gente de gobierno”, dijo el exlegislador en entrevista.Reyes sostuvo que desde su perspectiva los votos a favor de la bursatilización carretera no fueron comprados por Duarte ni por ningún otro integrante del Ejecutivo.César Duarte, con sendas órdenes de aprehensión, fue acusado en 2017 de ser uno de los operadores de la entrega de un millón de pesos a cada uno de los diputados que aprobaron la operación financiera.Un año más tarde, un tribunal colegiado federal ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) reponer el caso, presentar más pruebas sobre el soborno y abstenerse del uso de testigos protegidos. Como consecuencia, la orden de aprehensión se mantiene sin efectos, la segunda que es revocada por la justicia federal.La FGE no ha reportado avance en la investigación del presunto pago millonario a los diputados. La resolución judicial ha dejado a Fernando Reyes como el único responsable del presunto soborno hasta la fecha.“Yo hablo por mí y lo hablo en la incomodidad que me da el tema por cómo se dieron las cosas. A veces no es la justicia propiamente justa, son las circunstancias las que ponen las cosas en su lugar y por supuesto que la resolución no me deja con un buen sabor de boca”, abundó el exdiputado de Movimiento Ciudadano.Sobre la Operación Justicia para Chihuahua dijo no poder dar una opinión, “pero yo creo que en dos o tres años la gente y la opinión pública en general van a tener más elementos para evaluar qué pasó, quiénes han sido o están siendo procesados justa e injustamente”.La priista Laura Domínguez, expresidenta del Congreso y actual funcionaria del Municipio de Juárez, forma parte del grupo de 15 diputados del PRI, dos de Nueva Alianza, dos del PVEM, dos del PRD, uno PT y uno más de MC (Fernando Reyes), mencionados por el testigo en la audiencia.“Nunca me han citado. No hubo nada, la verdad es que no hubo ni siquiera un citatorio, nada más allá de lo mediático. Y en el caso de Fernando (Reyes), ahora la justicia desaparece el caso donde acusan a Duarte y por lo tanto a Fernando Reyes. Así quedaron las cosas, como no encontraron nada lo único que lograron fue una campaña de desprestigio hacia algunos de quienes estuvimos con el gobernador”, dijo.La exlegisladora añadió: “No se vale, no es ético ni es moral el desprestigio hacia una persona por fortalecer el grupo político y al final es una campaña que no le salió al actual gobierno y que está pagando”.El Diario solicitó a la FGE y a la Coordinación de Comunicación Social información sobre el estado que guarda la investigación en contra de los exdiputados, sin embargo no hubo respuesta de los funcionarios consultados.Antes un millón,ahora camionetaLos resultados de la más reciente elección de legisladores locales arrojaron la conformación de un Congreso histórico en Chihuahua: por primera vez una coalición de izquierda (Morena, PT y PES) tendría mayoría, con 14 diputados.Las primeras votaciones mostraron, sin embargo, que la coalición liderada por Morena no se traduciría en un bloque partidista de oposición a los 11 diputados del PAN.Acuerdos entre Morena y PAN, el PT alineado en votaciones al PAN y un PES con cambios de coordinador fueron los primeros desencuentros de la coalición.El 14 de diciembre pasado, Misael Máynez, coordinador del PES, acusó que Morena y PAN planeaban “en lo oscurito” aprobar la reestructura de la deuda pública, una iniciativa del gobernador para refinanciar más de 48 mil millones de pesos.El 18 de diciembre Máynez y otros dos legisladores de su bancada se unieron al PAN, PT, PVEM, MC, Nueva Alianza y dos legisladores del PRI para avalar la reestructura. Posteriormente, el 20 de diciembre, los mismos diputados aprobaron el paquete económico 2019.En tribuna, el diputado de Morena Gustavo de la Rosa Hickerson señaló que Máynez había recibido una camioneta Yukon Denali 2015 como pago por cambiar el sentido de su voto en los dos temas.De la Rosa anunció que después del 25 de diciembre Morena presentará ante la FGE una denuncia para que se investigue la posible comisión de delitos entre funcionarios del Congreso y el diputado Máynez por la compra de su voto.“Hubo un acuerdo entre el presidente del Congreso (el panista Jesús Villarreal), el secretario de Administración del Congreso (Jorge Issa) y el señor Misael Máynez. Significa que tres funcionarios se pusieron de acuerdo para mediante un beneficio realizar un acto que en términos sencillos se llama complot; los vamos a denunciar por complotar en contra del Congreso del Estado”, comentó el diputado. El bloque opositor, agregó, ha dejado de existir.“Primero rompimos con el PT, luego ellos se pusieron de lado de Corral y ahora tres diputados del PES están con Máynez y una diputada del PES está con nosotros”, dijo De la Rosa.Jesús Villarreal llamó a los diputados de Morena a presentar pruebas, ya que, consideró, las acusaciones sobre compra de apoyo legislativo dañan al Congreso.“Es muy serio lo que están diciendo, si cuentan con la documentación para probarlo deben de inmediato proceder legalmente, y si no, es gravísimo lo que están haciendo”, manifestó. (Itzel Ramírez / El Diario)