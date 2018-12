Chihuahua— De acuerdo con la investigación que se realice por parte de Morena en relación con la posible compra de votos por la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de Javier Corral, se presentará la denuncia ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo).Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada morenista, Miguel Ángel Colunga, quien especificó que la parte jurídica de dicha denuncia la está llevando a cabo el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, el cual hizo el señalamiento público de presunta coacciión del sufragio de legisladores para respaldar el paquete económico 2019.En este sentido se confirmó que el documento a presentar en la Jucopo podría estar listo del 26 al 31 de diciembre, el cual contemplará la investigación realizada por parte de Morena, en donde se implica entre otras cosas una camioneta Yukon Denali presuntamente entregada al diputado Misael Máynez, coordinador de la fracción parlamentaria de Encuentro Social.De la Rosa dio a conocer que las placas de la camioneta son EMG 9920, están a nombre de un particular y no del Congreso del Estado como lo han señalado desde el Poder Legislativo.El caso de Máynez trascendió por las acusaciones vertidas por Morena dado que los votos de ese partido poítico hubieran impedido la reestructura de deuda pública solicitada por Corral al Congreso local, aprobada con el mínimo de sufragios ante el pleno el martes pasado, dos días antes de avalar el paquete económico.El ahora coordinador del PES era hasta la semana pasada sólo integrante de la bancada, pero fue impuesto por la dirigencia como líder de la fracción en sustitución de Marisela Sáenz, la cual había adelantado que Encuentro Social no apoyaría la reestructura de Corral.También ha habido acusaciones de que ese cambio se dio a presión del PAN para conseguir los votos suficientes y poder pasar los temas económicos al término de este año.Sáenz indicó que de la bancada panísta intentaron convencerla de votar a favor de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como reestructura de deuda, a cambio de más recursos para su partido, a lo cual se negó, según recalcó en días pasados.

