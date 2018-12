Chihuahua— “La democracia tiene precio en Chihuahua y se vende al mejor postor”, señaló ayer Carlos Loya López, asesor del Retén Ciudadano, ante la controversia pública entre legisladores de Morena y Encuentro Social y Acción Nacional, en la que se acusan de soborno y compra de votos para sacar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019.Subrayó que con ello quedó de manifiesto que el llamado bloque “Juntos Haremos Historia” no funcionó, aunque no descartó que en un par de semanas, los legisladores hagan nuevos acuerdos y no pase a mayores.Carlos Loya apuntó que no puede afirmar o negar que hubo actos de soborno o compra de votos para sacar la iniciativa enviada por el gobernador Javier Corral al Congreso del Estado, aunque son los propios diputados los que se acusan de eso.Observó que será interesante lo que pudieran decir en unos días más los legisladores sobre qué pasó realmente, si no se pudieron poner de acuerdo o que sí hubo compra de votos para inclinar la balanza a lo que les pidió el gobernador.Comentó que este caso, en donde los de Morena acusan al legislador Misael Máynez de Encuentro Social de vender su voto a cambio de una camioneta GMC Denali Yukón, hay mucho de trasfondo, ya que el señalado también pide públicamente que se le compruebe tal cosa.No obstante, apuntó el dirigente social, en un par de semanas habrá acuerdos entre las fracciones y volverán a caminar juntas, en un intento de ir de nuevo en bloque y sacar iniciativas de ley.Loya apuntó que por lo que se ha visto y el sentido de la votación en temas como el presupuesto y la reestructura de la deuda pública, no se ve diferencia alguna a la de otras legislaturas.A final de cuentas, los legisladores de pequeños partidos, estos que pueden servir de “bisagras” lo están haciendo muy bien, pero trabajando para sus intereses y no precisamente de partido, sino personales.El asesor del Retén Ciudadano indicó que esto deja entrever cómo se seguirá manejando la actual legislatura, “y el tiempo irá poniendo las cosas en su lugar”.Insistió en que no pasará un mes y se tendrá más información de la supuesta ruptura y qué se hará para recomponer el referido bloque.También criticó que finalmente los diputados no atendieron a la voz de los organismos de la sociedad civil que demandaban un ajuste a los cobros de la revalidación, para los cuales se les pedía que se difiriera por año modelo, de tal suerte que los propietarios de autos nuevos pagarán más que los de décadas atrás.Señaló que por lo que se sabe, no hubo ajuste alguno a la baja, sino por el contrario, aumentó ya que este 2018, quien no pagaba en los primeros tres meses debería pagar mil 700 pesos y el año entrante desembolsará mil 960 pesos, es decir, un 15.2 por ciento más.Finalmente el asesor del Retén Ciudadano precisó que sí hubo siete legisladores de Morena que apoyaron la iniciativa requerida por la sociedad civil de un menor pago a la Revalidación y otro más se abstuvo, aunque finalmente no fueron favorecidos con los 11 votos y finalmente ganó la propuesta de Javier Corral con un 15.2 por ciento más cara en 2019 respecto a 2018.