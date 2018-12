Chihuahua— El incremento de 0.25 por ciento que acordó el Banco de México a la tasa de interés, le impactará al gobierno del Estado en cerca de 120 millones de pesos más por concepto del servicio de la deuda pública al año, con lo cual se acota aun más las posibilidades de inversión en infraestructura y programas, informó ayer Carlos Fierro Portillo, presidente de Canaco.Precisó que pagar un 0.25 por ciento más de interés por un millón de pesos, significaría 250 mil pesos más al año y si se considera los más de 48 mil millones de pesos que adeuda el Estado, eso lleva a tener que reservar 120 millones de pesos más para la deuda.Fierro Portillo apuntó que “no le paga” a los 120 millones de pesos más de interés, debido a que hay algunos créditos que están negociados a tasa fija.No obstante, dijo que esta cantidad mayor de interés, definitivamente le afecta a todos, a la administración estatal y por consecuencia a todos los ciudadanos.Indicó que esta afectación es independiente de aquellas cantidades que en lo particular adeuden las personas que tengan créditos a tasa variable.El presidente de Canaco, indicó que aunque los niveles de las tasas son históricas y no se tenia en 8.25 puntos la tasa desde el 2008, aun es poco respecto a aquellos tiempos donde era del cien por ciento, con lo cual, la gente sólo pagaba intereses y se quedaba con la deuda.Informó que el ajuste a la tasa de interés acordada por el Banco de México se tuvo que llevar a cabo porque también la FED de Estados Unidos hizo lo mismo y era necesario ofrecer mejores réditos a los inversionistas y ahorradores en el país, o de lo contrario, se corría el riesgo de una salida importante de flujos de capital.Tradicionalmente en México se pagaba contra la inflación, unos tres a cuatro puntos, por eso la plaza es muy atractiva, pero ahora se está por arriba de los cinco puntos.Actualmente la inflación anda en los 4.5 y la tasa esta en los 8.25, es decir, casi cuatro puntos arriba, lo cual es atractivo para los inversionistas.Finalmente indicó que sino se hubiera ajustado la tasa, se pudiera tener en el país una situación más compleja. No obstante, dijo que con estos ajustes habría un menor requerimiento de créditos y por consecuencia menores ventas en diversos sectores.

