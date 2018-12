Denuncian compra de votos en el Congreso

Chihuahua— La aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del gobernador Javier Corral en el Congreso del Estado generó acusaciones de soborno por la presunta compra de votos a legisladores por parte del grupo parlamentario del PAN.Gustavo de la Rosa Hickerson, de Morena, afirmó que legisladores de su partido preparan tres denuncias penales por sobornos, secuestro y un recurso de inconstitucionalidad por la aprobación de la Ley de Ingresos.Los señalamientos, dijeron, los respaldan con la remoción de la diputada Marisela Sáenz como coordinadora de Encuentro Social, quien en días pasados no aceptó más presupuesto a cambio de llegar a acuerdos favorables para Acción Nacional. Tras la negativa, días después el diputado Misael Máynez Cano suplió a la legisladora.La primera denuncia que presentará Morena, mencionaron, será contra Máynez Cano, a quien acusan de recibir una camioneta GMC Denali Yukon, al parecer blindada, a cambio de aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.De la Rosa afirmó que en días pasados sostuvieron pláticas con Máynez con la intención de negociar más recursos para Juárez y la posibilidad de subir el Impuesto Sobre Nómina debido a que el 2 por ciento es muy poco, y con eso resolver el déficit financiero del Estado.Sin embargo Máynez cambió de opinión y aprobó el paquete económico, por lo que fue acusado de por los morenistas de traición y de no tener moral ni ética.De la Rosa señaló que el PAN necesitaba los votos de Encuentro Social para que se aprobaran dichos documentos, y por ello hizo varias negociaciones.Las otras dos denuncias penales serían contra el presidente del Congreso Jesús Villarreal Macías, primero por someter a votación dos documentos ante el Pleno del Congreso, uno la Ley de Ingresos y otro el Presupuesto de Egresos, sin haber sido leído y discutido por los diputados.El pasado martes, diputados de las bancadas del PAN, los dos de Movimiento Ciudadano, el PT, Panal, PVEM, tres del PES y dos del PRI, aprobaron reestructurar los más de 48 mil millones de pesos de la deuda pública del Estado.El mayoriteo para aprobar ahora el paquete económico 2019 solicitado por el gobernador Corral se replicó el jueves, con el voto en contra de Morena, dos de los cuatro diputados del PRI y una de los cuatro de Encuentro Social (PES).De la Rosa manifestó que en la Ley de Ingresos no se incluyó el tabulador de salarios, por lo que no se sabe cuánto van a ganar los funcionarios y el gobernador.Dijo que además se denunciará penalmente a Villarreal por posible secuestro debido a que tuvieron encerrados a los diputados por más de 20 minutos en el lobby de la Torre Legislativa sin permitirles salir. Los guardias del Poder Legislativo les dijeron que tenían órdenes de no dejar salir a nadie.Los hechos se presentaron el 20 de diciembre, cuando el Congreso del Estado aprobó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2019.Las acusaciones de sobornos en el Congreso para aprobar el paquete económico, coinciden también con la designación previa del magistrado Julio César Merino como presidente del Tribunal Estatal Electoral (TEE).Merino ha estado ligado a la familia Aguilar, que se ha mantenido en la diligencia del Partido del Trabajo (PT), y cuyos votos en el legislativo permitieron pasar la reestructura de deuda pública solicitada por el gobernador Corral.Quien fuera la coordinadora de la fracción parlamentara de Encuentro Social en el Congreso, Marisela Sáenz Moriel, comentó que en días pasados trataron de convencerla para llegar a acuerdos en el Pleno a cambio de más presupuesto para su partido, pero no aceptó.Lo anterior tras una reunión con el diputado Fernando Álvarez Monge y el secretario de Administración, Jorge Luis Issa González, quienes le dijeron “cómo podían hacerle para llegar a acuerdos”, ofreciéndole más presupuesto para su partido a cambio de su voto, aseguró la legisladora.“(Yo) no sabía del trabajo legislativo, debido a que es la primera vez que soy diputada, desconocía lo que estaban preparando, la restructuración de la deuda, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos”, señaló Sáenz Moriel.La diputada asume que le quitaron la coordinación de la bancada, debido a que en la reunión también estuvieron presentes la diputada Martha Lemus y el dirigente de su partido Encuentro Social, Edilberto Royval, quienes solicitaron retirarle el cargo.Diez diputados locales, dos del PRI, ocho de Morena y uno de Encuentro Social presentarán la próxima semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de inconstitucionalidad contra violaciones al Proceso Legislativo por parte del Congreso del Estado de Chihuahua con motivo de la Ley de Ingresos 2019, aprobada el 20 de diciembre.Los legisladores argumentan que se incurrió en violación al proceso legislativo pues el dictamen fue sometido a votación por el pleno sin que haya sido objeto de análisis por parte de las fuerzas políticas, lo que constituyó un burdo y tramposo albazo de los diputados bajo las órdenes del gobernador Javier Corral, explicó el diputado Omar Bazán Flores.

