Cierran carreteras en protesta por recorte al campo

Ciudad Juárez— Productores del campo integrantes de Agrodinámica Nacional cerraron ayer viernes las carreteras de Janos-Aguaprieta, Janos-Juárez y Janos-Nuevo Casas Grandes, como medida de protesta por el recorte federal de 20 mil millones de pesos al campo mexicano.Así lo dio a conocer el líder de Agrodinámica, Javier Jurado Rodríguez, además de anunciar que se tomó el ferrocarril Chepe en Cuauhtémoc y se podrían realizar más acciones debido a este recorte presupuestal.Sin embargo, aclaró que no afectaron a las familias que circulen por dichos tramos carreteros, sólo no dejaron pasar los camiones de carga. “El presidente Andrés Manuel López Obrador, quedó en apoyar al desarrollo del campo y de México, pero al parecer no fue así, debido a que hizó un recorte de 20 mil millones de pesos al campo”, señaló Javier Jurado. Aseguró que con esta reducción del presupuesto para apoyar al campo van a dejar con hambre a los productores y al pueblo, cuando López Obrador se comprometió a realizar lo contrario, “No es lo mismo ser oposición y candidato, que ser presidente de México”, señaló Javier Jurado.El delegado estatal de programas sociales del Gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, confirmó que el proyecto del presupuesto sufrirá algunas rectificaciones.“El presupuesto tendrá algunos ajustes, no hay nada cantado, por lo que esperamos algunas rectificaciones antes de que sea aprobado”, dijo el funcionario.“Tomaremos en cuenta los reclamos de los sectores de la sociedad para que los recursos puedan acomodarse en el presupuesto en cuanto a los temas de las universidades, de género y en el campo”, adelantó.El paquete económico que el Gobierno federal envió al legislativo tiene que ser aprobado antes del 31 de diciembre y todavía se mantienen reuniones entre los Diputados por Chihuahua para realizar cambios en renglones prioritarios, confirmó Loera de la Rosa.Poco más de 284.9 millones de pesos se reducirán del campo en el estado de acuerdo al primer planteamiento del presupuesto de egresos para el 2019 luego de la eliminación de algunos programas y proyectos.El recurso para el campo que envió el gobierno federal en 2018 fue de 489.2 millones de pesos, mientras que el presupuesto para el próximo año contempla una reducción de casi la mitad de los recursos, de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación en 2019. (Con información de Pavel Juárez)

