La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) mantiene sin resultados una investigación iniciada en el 2014 y que se extendió durante dos años, donde se desprendieron sospechas de que funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) de la delegación Chihuahua sostenían vínculos con tratantes de personas según archivos periodísticos.La averiguación PGR/SEIDO/UEI TMPO/ 259/2014 inició poco después de que la menor ecuatoriana, Nohemí Álvarez Quillay perdiera la vida en esta ciudad, luego de una travesía donde estuvo en manos de presuntos traficantes de indocumentados cerca de un mes, según se conoció.Las nulas consecuencias hacia servidores públicos que participan en apoyo a criminales en la trata de personas se reflejaron en 565 investigaciones federales, de acuerdo con un reporte de la Embajada de Estados Unidos en México emitido el presente año. Ese resultado es motivo de preocupación para el Gobierno de Estados Unidos, según el documento “Trata de Personas 2018” emitido por la Embajada de ese país en México, donde se refiere mayormente a delitos de explotación sexual y laboral de personas.En la investigación que abarcó a funcionarios del INM de Chihuahua, la Seido incluso intervino teléfonos de agentes de esa institución supuestamente involucrados en la trata y tráfico de centroamericanos.No obstante no hay registro de encarcelamientos de servidores públicos en ninguna de las 565 investigaciones federales que tuvieron curso desde el año 2015, según se confirma en el reporte diplomático.La comparecencia en el 2016 de al menos 20 oficiales del INM delegación Chihuahua para declarar ante la Seido por esa investigación fue confirmada por el entonces delegado de la dependencia, Wilfrido Campbell, quien salió de la dependencia un año después al presentar una renuncia voluntaria.El reporte sobre Trata de Personas 2018 de la Embajada de Estados Unidos en México cita que: “la corrupción y la complicidad continuaron siendo importantes motivos de preocupación, que impidieron el cumplimiento de la ley”.De acuerdo con la postura de la Embajada “el Gobierno (de México) no presentó informes sobre investigaciones, enjuiciamientos ni condenas de servidores públicos cómplices de delitos de trata”.Se buscó al delegado del INM, Luis Alberto Ruiz, para conocer si había causado baja el personal derivado de esa investigación pero se negó a recibir a El Diario.De igual manera se abordó al subdelegado del INM en Juárez, Héctor Armando Romo Salcido, quien se negó a contestar las preguntas de este medio sobre el particular.De forma extraoficial se informó que los resultados de esa indagatoria de Seido habrían quedado en la renuncia de uno de los oficiales, identificado como Enrique Caballero García. La falta de castigo a funcionarios públicos involucrados en la trata obligó al Gobierno de Estados Unidos a mencionar que “el gobierno de México no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas”, según el documento de la embajada del presente año.La Embajada cita en dicho texto que autoridades en México iniciaron 127 investigaciones federales durante el año pasado y 188 en el 2016 por el delito de trata de personas, más otras 250 del 2015, pero ninguna de ellas resultó en enjuiciamiento o condena contra servidores públicos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.