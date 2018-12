Al menos dos de los renglones del Presupuesto de Egresos de Chihuahua destinados al pago de la deuda pública presentan incrementos en el gasto previsto para 2019.De acuerdo con el documento entregado por el Ejecutivo y aprobado ayer por el Congreso estatal, estos aumentos se encuentran en los rubros de “deuda pública” incluida en el eje de “gobierno responsable” y en el Fideicomiso de Certificados Bursátiles ISN (Impuesto Sobre Nómina).El primero, se observa en el plan, aumentará de 2 mil 431.7 millones de pesos asignados en el presupuesto de 2018 a 2 mil 872.4 millones en 2019; mientras que el citado Fideicomiso pasará de mil 386.3 millones establecidos en 2018 a mil 710.7 millones de pesos para el año próximo.Estos dos renglones suman 4 mil 583 millones 197 mil 736 pesos, un alza del 20 por ciento en estos dos gastos destinados a la amortización de la deuda pública de la entidad que, también menciona el documento aprobado, “es superior a los 49 mil millones de pesos”.La inclusión de ambos renglones como parte del volumen total de pasivos que tiene el Gobierno del Estado aparece en una presentación de la Secretaría de Hacienda de 2016, que desglosa como componentes de la deuda pública la que es directa, la contingente, la de corto plazo, la Emisión Bursátil ISN y la Emisión Bursátil de Peaje.La Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal no respondió ayer una solicitud de información sobre los motivos de los aumentos en los renglones citados ni para identificar otros que sean también para el pago de los compromisos financieros del Estado.Sobre el tema, sin embargo, el documento aprobado ayer por el Congreso establece que la carga de pagar los “más de 49 mil millones de pesos” de pasivos totales tiene comprometidos los ingresos del Estado por los futuros 30 años.“En materia de deuda pública, destaca el hecho de que el endeudamiento heredado por la administración 2010-2016 es superior a los 49 mil millones de pesos; en ese contexto, los ingresos del Estado están comprometidos de manera total o parcial por las próximas tres décadas”, dice el Presupuesto en el apartado titulado “consideraciones de finanzas públicas acerca del gasto”.Agrega que, por causa de este nivel de endeudamiento –el tercero más alto en volumen de toda la República– no se podrá disponer de ingresos como los generados por las cuotas de peaje en las carreteras del estado, debido a que están comprometidos en un cien por ciento hasta el año 2038, o más de la mitad del Impuesto Sobre Nómina, así como el 7.7 por ciento de recursos federales a través del Fondo General de Participaciones hasta el año 2032.“Derivado de lo anterior, las siguientes cinco administraciones, incluyendo la presente, ya no podrán disponer de estos recursos, destinando en promedio 9 mil millones de pesos por año para el pago del servicio de la deuda”, indica el documento.El Congreso del Estado también aprobó el pasado martes 18 una reestructura de la deuda pública solicitada por el Poder Ejecutivo, que aún debe entrar en un proceso de licitación.La Secretaría de Hacienda tampoco respondió cuál sería el impacto de dicha medida en el gasto previsto en 2019. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)

