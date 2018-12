Chihuahua— El gobernador Javier Corral, cerró el año con una aprobación de apenas el 16 por ciento mientras que un 81 por ciento no aprueba su desempeño.La empresa Arias Consultores emitió la encuesta de diciembre la cual pública la Revista 32 y en la que evalúa el desempeño de los mandatarios estatales en distintos rubros.En esta edición incluyó la evaluación a las presidentas de los DIF estatales, y destaca que Cinthia Chavira, esposa de Corral, tiene una mejor evaluación con 22.9 que aprueban su labor, pero la diferencia más importante es que solamente 39.9 la desaprueban, es decir menos de la mitad de calificaciones negativas que las del mandatario.Corral se ubicó en el puesto 27 con el 18.1 por ciento de aprobación lejos del primer lugar, el gobernador de Yucatán, que tiene una aprobación del 68 por ciento. A la pregunta sobre la confianza que le representa el gobernador, solamente el 18 dijo sentir confianza en el mandatario mientras que el 82 expresó no tenerla.En cuanto a la confianza para los inversionistas, los encuestados expresaron una opinión favorable en el 12.1 por ciento, colocando a la administración estatal en el puesto 30. Un 15.5 por ciento piensa que se le apoya a las personas de escasos recursos, para alcanzar el puesto 25 y en materia de salud Chihuahua está en el puesto 23 ya que solamente el 14.1 por ciento ha visto mejoras.A pesar de que el combate a la corrupción ha sido parte de las promesas del mandatario estatal, Corral obtuvo un 13 por ciento de opiniones positivas lo que lo sitúa en el puesto 21, aún por debajo de la media nacional.En la lista de los mejor evaluados está en primer lugar Mauricio Vila, de Yucatán, con una aprobación del 68 por ciento, Francisco García de Tamaulipas le sigue con el 57.9, Quirino Ortega de Sinaloa con 51.5 por ciento de aprobación, Claudia Sheinbaum, quien apenas asumió el cargo, tiene el 51 por ciento, Cuitláhuac García de Veracruz tiene el 49.3.En el otro extremo de la tabla están: Joaquín González de Quintana Roo, con el 13.7, Silvano Aureoles, con el 13.2, Alejandro Murat, con el 9.7, Manuel Carreras de San Luis Potosí con el 8.7 y en la peor posición Arturo Núñez, con apenas el 1.4 por ciento de la aprobación.En la encuesta con la que la empresa cierra sus resultados del 2018 fue incluida la pregunta de ¿cómo califica el desempeño del DIF Estatal? Los resultados de esta pregunta les fueron atribuidos a las presidentas del DIF de cada entidad.Si bien cuando se analiza el rubro de aprobación, el DIF Chihuahua no está en los mejores lugares con el 22.9 por ciento, que le alcanza para el puesto 24, la desaprobación es mucho menor a la que se le da al gobernador: 81 por ciento desaprueban a Javier Corral, contra un 39.9 de la presidenta del DIF.Otro punto que destaca del caso de Corral es que es el gobernador con más opiniones definidas, ya que solamente el 2.9 no dio una respuesta concreta, es decir o lo aprueban o desaprueban. En el caso del DIF es una situación diferente, ya que el 37.2 no dio una opinión definida, que es la quinta cifra más alta.

