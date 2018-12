Irregularidades detectadas en Cobach en 2017 no tienen fundamento: Ortuño

La directora general del Colegio de Bachilleres, Teresa Ortuño Gurza, dijo que las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en el ejercicio fiscal 2017 no tienen fundamento, pues ya se habían presentado denuncias penales en su contra mismas que quedaron sin efecto.El Congreso del Estado ordenó a la ASE presentar denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra la titular del Cobach por no pagar lo correspondiente a las cuotas del Issste por más de cien millones de pesos. También se determinó que no justificó ingresos por concepto de inscripciones, así como 4.7 millones por pago de exámenes extraordinarios y no existe justificación por 24 millones por estímulo de puntualidad, se tiene un excedente de 19 millones en pago a Impuesto Sobre la Renta (ISR) por aguinaldos, y 30 millones de pesos en erogaciones para 336 plazas excedentes. Estas irregularidades fueron denunciadas en su momento por el entonces dirigente sindical, José Acuña Peralta, y que formaron parte del conflicto entre el sindicato y la dirección general del Cobach, que derivó en varios paros de labores e incluso se presentaron denuncias penales contra Teresa Ortuño, mismas que no trascendieron.Ante esto, la titular del Cobach expresó que la revisión que hace la ASE detalla irregularidades que ya fueron corregidas y que no existe ningún delito que perseguir, pues se ha cumplido con los compromisos administrativos, por lo que dijo no temer por lo que pueda suceder en los próximos días.Agregó que está tranquila y que no tiene nada que ocultar, por lo que dijo estar abierta a las investigaciones que se puedan realizar en ese sentido e informó que el manejo económico que se ha tenido en el Cobach no tiene precedente, pues se han incrementado los recursos propios y se ha podido establecer una estabilidad en su funcionamiento. [email protected]