Chihuahua– Las tres denuncias que interpuso Mirtha Dámaris Medina Flores, de 33 años, en contra de su marido en el mes de marzo del año en curso por violencia familiar y violación agravada –donde puso a sus hijas como víctimas y que de acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres son falsos delitos–, no fueron investigadas en su momento como los marca el protocolo, dio conocer una fuente interna de la FGE.La fuente señaló que no hubo una entrevista de un psicólogo con las niñas, ni se les puso medidas de protección. Tampoco hubo una revisión psicológica y psiquiátrica a la denunciante que estableciera la veracidad de sus dichos.Aunado a lo anterior, dentro de esas carpetas que se abrieron –de las cuales la FEM decidió no proporcionar información– no existe antecedente del trastorno psiquiátrico de la denunciante, porque no se siguió la indagatoria.A decir de la fuente extraoficial, se debió dar un seguimiento a las denuncias, pues hubiesen obtenido la información sobre algún posible trastorno de la mujer, para de ser necesario brindarle la ayuda y que tuviera una convivencia segura con sus hijas y evitar algún riesgo. Además, se olvidaron los procedimientos en una investigación porque las denuncias existen pero no el seguimiento.Para la FEM, el trastorno psiquiátrico de la madre de familia la llevó a señalar en varias ocasiones a familiares de falsos delitos, llegó a esta conclusión por las declaraciones que hicieron sus familiares directos, no por antecedentes de investigación, asegura la fuente.

