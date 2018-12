Chihuahua— Por anomalías detectadas en las cuentas públicas del 2017, diputados locales ordenaron denuncias penales en contra de la directora general del Cobach, Teresa Ortuño, y contra el exalcalde de Saucillo; la acusación contra la primera será ante PGR y el exedil ante Fiscalía General del Estado.La orden fue aprobada por unanimidad durante sesión ordinaria de ayer, en la que los legisladores revisaron varias cuentas públicas, de las cuales la del Colegio de Bachilleres llamó la atención porque integra además otras anomalías millonarias que representan un proceso administrativo contra la directora y demás funcionarios involucrados.Así se establece en el dictamen avalado, en el cual la observación 014 especifica que el Cobach no cumplió oportunamente con los pagos al Issste y al Fovissste durante varios meses de ese año. Ello coincide con acusaciones hechas por el sindicato en años anteriores del cobro de cuotas a los empleados y que no se reflejaban en su seguridad social.Ante ello, el Congreso instruyó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a presentar denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, “en contra de quien ocupe la Dirección General del Colegio de Bachilleres, así como, de quienes hayan participado en la autorización, pago y/o distracción de los recursos con motivo de esas operaciones”.Además se pidió iniciar procedimientos administrativos por anomalías en reporte de ingresos. Por ejemplo, no justificó una contabilidad por 100 millones de pesos por concepto de inscripciones, así como 4.7 millones por pago de exámenes extraordinarios.Tampoco justifica gastos por 24 millones por estímulo de puntualidad, excedente de 19 millones en pago a impuesto sobre la renta por aguinaldos, y 30 millones de pesos en erogaciones para 336 plazas excedentes en ese ente educativo.En la cuenta pública del DIF Estatal se ordenó a la ASE proceder administrativamente contra su titular, es decir contra la directora, por no haber retenido a los trabajadores el impuesto sobre la renta.Por otro lado el Congreso pidió denunciar penalmente al exalcalde de Saucillo, el panista Armando López Torres, por girar cheques a su nombre, por 300 mil pesos, por la prestación de un servicio dado por un particular como consultoría para la transición de gobierno.De igual forma se observó que hubo una transferencia de casi 3 millones de pesos de la cuenta del Ayuntamiento a otra, sin ninguna justificación ni documento que avale ese movimiento financiero.Asimismo hubo solicitud de los diputados para proceso administrativo en Namiquipa por anomalías en compra de materiales y herramientas para construcción por más de 21 millones de pesos.En contraste, las cuentas de Balleza, Carichi, Santa Bárbara y Uruachi, también revisadas ayer, se aprobaron sin observación alguna.

