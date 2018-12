Entre protestas, aprueban presupuesto de Corral

Chihuahua— Con el voto en contra de Morena, dos de los cuatro diputados del PRI y una de los 4 de Encuentro Social (PES), el Congreso local aprobó ayer el paquete presupuestal del Estado para 2019, solicitado por el gobernador Javier Corral.Así se dio la sesión con un edificio blindado y bloqueo al paso de ciudadanos. Y mientras al interior se lanzaban acusaciones entre legisladores, se tomaba la tribuna por parte de la oposición y posteriormente se dio el abandono de la reunión, al exterior se tenía una protesta de ciudadanos que aventaron estiércol al edificio legislativo.Aun así el paquete económico planteado por el gobernador Javier Corral Jurado se avaló e incluye un déficit de 2 mil 588 millones de pesos, al proyectar un gasto de 72 mil 216 millones y sólo un ingreso por casi 69 mil 628 millones.Durante el debate legislativo, la bancada morenista y del PRI acusaron de un aumento de 255 millones sólo para nóminas del Estado, de los cuales dos corresponden a un incremento al salario del gobernador Corral.Luis Aguilar, del PAN, reconoció que hay aumento a nómina pero especificó que ello es por tener más elementos de seguridad pública estatal.Después de ahí, casi toda la discusión se centró en acusaciones entre panistas y el partido Morena, e involucraron el proyecto de presupuesto federal, el primero del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que según el gobernador Corral tiene un recorte para el estado de Chihuahua.Por ejemplo, el diputado Miguel La Torre, del PAN, condenó que Morena no haya peleado recurso para el campo y haya solapado el recorte federal.Incluso aludió al hoy diputado federal morenista, Eraclio Yako Rodriguez, quien el año pasado, sin ser legislador, irrumpió la sesión del Congreso local en el debate presupuestal. “Y ahora ¿dónde está El Yako?”, cuestionó La Torre.En respuesta, Miguel Colunga, líder morenista, negó que exista un recorte, y aseguró que habrá un incremento real hacia Chihuahua.A su vez, y en reiteradas ocasiones, el diputado de Morena, Gustavo de la Rosa Hickerson, advirtió que habría consecuencias legales contra los diputados que aprobaron el paquete económico, al argumentar que ayer por la mañana hubo modificaciones al documento que se les presentó como proyecto de paquete presupuestal y no se cumplió el proceso legislativo.En su intervención, el coordinador del PAN, Fernando Álvarez, informó que el proceso en el Congreso cumplió sus tiempos y criticó que a nivel local el partido del presidente López Obrador rechace un presupuesto y a nivel nacional incumpla promesas de campaña como la reducción del precio de la gasolina.Junto con esos señalamientos, el panista circuló a los demás diputados una hoja con las promesas de campaña de Morena y que presuntamente se han incumplido.En respuesta recibió gritos de los morenistas que le recordaron que el PAN en el Congreso de la Unión avaló el impuesto a los combustibles.En forma de protesta, los integrantes de Acción Nacional se levantaron de sus curules y con la hoja de promesas incumplidas en mano escuchaban al coordinador de Morena, Miguel Ángel Colunga; éste último llamó a los opositores del proyecto de presupuesto a tomar la tribuna e impedir la votación, aunque ésta se llevó a cabo sin mayor problema.Después de la larga discusión, los ocho diputados de Morena, Rosy Gaytán y Omar Bazán, ambos del PRI, así como Marisela Sáenz, del PES, votaron en contra, mientras que la mayoría logró aprobar el proyecto, con el total de la bancada del PAN, los dos de MC, el PT, Panal, PVEM, 2 del PES y 2 del PRI.Tras la votación, los diputados morenistas abandonaron la sesión y amagaron con quitar los filtros para entrar al Congreso, pero finalmente no lo hicieron y no volvieron a la sala de plenos.Ya en los proyectos, en la Ley de Ingresos, los diputados avalaron cobros diferenciados en revalidación vehicular, con descuentos para todo el año para autos modelo 1995 y anteriores, mientras que los modelos superiores tendrán sólo estímulo fiscal al pagar en los 3 primeros meses del año.En el presupuesto se reorientaron cerca de 233 millones de pesos a rubros del deporte, para construir el centro de justicia a las mujeres en Ciudad Juárez, y se le redujo esa cantidad al Congreso, entes electorales, Desarrollo Social, Comunicación Social, entre otras.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.