Toman el Centro de Chihuahua

Chihuahua— Las protestas de los empleados del Sector Salud estatal se intensificaron ayer cuando un grupo de trabajadores inició una manifestación a las 9 de la mañana, que avanzó hasta convertirse en un bloqueo de varias calles del primer cuadro de la ciudad.Empleados tanto de la Secretaría de Salud como del Ichisal, exigieron que les sean pagados los bonos de fin de año, ya que en cada diciembre los han recibido y les permiten completar el gasto de sus familias. La protesta duró ocho horas.Ante el cierre de calles como la Aldama, Juárez y la avenida Venustiano Carranza, la Comisión Estatal de Seguridad movilizó por lo menos a 200 efectivos, una decena de unidades así como el Tiburón, una unidad blindada que es utilizada en situación de riesgo para los uniformados, pero que ayer fue colocada en las inmediaciones de la protesta, a pesar de que el grupo de inconformes estaba integrado principalmente por mujeres, además de algunos niños que acompañaban a sus madres.La protesta inició con un reducido número de trabajadores de la Secretaría de Salud, quienes se colocaron en la Plaza Hidalgo, desde donde gritaron consignas contra el Gobierno estatal, pero también en contra del dirigente sindical Pablo Serna, a quien acusaron de haberse puesto del lado del Gobierno en lugar de demandar que les sean pagados los bonos.Alrededor de las 9 de la mañana con 30 minutos los empleados decidieron cerrar la avenida Venustiano Carranza, pero a los pocos minutos extendieron la protesta hacia el cruce de Carranza y la avenida Juárez.La movilización de los manifestantes provocó que agentes de la Policía Vial, agentes estatales y cadetes llegaran al lugar, por lo que la posibilidad de que fuera retirados a la fuerza aumentó.A las 11 de la mañana acordaron establecer una mesa de trabajo con el personal de Gobernación Estatal, pero con la condición de que no estuviera su dirigente sindical, ya que recalcaron que no los representa o a sus intereses.Como parte de los acuerdos liberaron la circulación en el cruce Juárez - Carranza.Al salir de la reunión, los representantes de los trabajadores les indicaron que no había acuerdo, además de que se les habían informado que los vales o bonos que exigen ni siquiera han sido licitados, por lo que intensificaron la protesta y cerraron los cruces por completo de la avenida Venustiano Carranza con Aldama y Carranza y Juárez, por lo que el tráfico tuvo que ser desviado por la avenida Niños Héroes.En respuesta a la ampliación del bloqueo la Policía Estatal decidió aumentar la presencia, por lo que por lo menos 200 agentes y cadetes estuvieron en medio de las calles cerradas, mientras que la unidad blindada de la Policía Estatal llamada Tiburón, llegó al lugar.Al ver el arribo de los uniformados y de la unidad especial los manifestantes gritaron que ellos no eran unos delincuentes, además de que solamente son trabajadores que piden lo que es justo para ellos y sus familias.Los agentes solamente se dedicaron a supervisar que la protesta no afectara a otras actividades del centro, como las áreas comerciales y la pista de hielo en la Plaza de la Grandeza, en donde cientos de personas permanecieron.Se unen sindicatosLa protesta fue respaldada por los empleados del Instituto Chihuahuense de la Salud, ya que alrededor de las 3 de la tarde fue convocada una manifestación conjunta de todos los empleados que exigen el pago de sus prestaciones pendientes, al grito de que quieres “una Navidad digna”. Más de mil personas se reunieron en el primer cuadro de la ciudad.A las 4 de la tarde incluyó el cierre del cruce de la avenida Venustiano Carranza y la avenida Niños Héroes, por lo que las rutas de camión que circulan por esa intersección fueron desviadas a otras avenidas, lo que generó que el caos vial se ampliara hasta la avenida Teófilo Borunda.Una comitiva de empleados fueron convocados a una reunión con el secretario de Salud, Enrique Grajeda, para insistir en que les sean pagados los bonos, mientras que los sindicalizados federalizados también incluyeron a sus demandas el pago del bono sexenal.Los empleados amagaron con irse a un paro en los hospitales en caso de que no les paguen los bonos navideños.A las 6 de la tarde luego de establecer un acuerdo de que los bonos serán pagados en dos partes, fue levantado el bloqueo de las vialidades del Centro.

