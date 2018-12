Seguirá crisis: Hacienda

Chihuahua— El subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Estado, Eduardo Fernández, declaró que la segunda reestructuración de la deuda estatal no resolverá el problema financiera de Chihuahua, a pesar de que se consigan las mejores condiciones financieras para la entidad.Añadió que será hasta que sea realizada la colocación de la deuda de 48.8 mil millones de pesos se podrá tener la cantidad que se ahorraría con el cambio financiero. Precisó que en la actualidad la deuda per cápita es de 13 mil 500 pesos.Añadió que el cambio en las condiciones de la deuda no representará elevar el monto y que en el mejor de los casos es que será liquidada en 22 años.Agregó que fueron las personas que ocupan un cargo público en el Gobierno del estado se encargaron de satanizar los términos de deuda y bursatilización, por lo que ahora existe una resistencia cuando se abordan estos temas.El funcionario destacó que se haya aprobado en el Congreso del Estado la reestructuración de la deuda estatal, debido a que es necesario conseguir nuevas formas de generar ingresos, ya que no se tiene una certeza del apoyo que se brindará a Chihuahua desde la Federación.¿Qué es la reestructuración de la deuda?• Consiste en establecer nuevas condiciones en el pago y/o el tipo de interés de la deuda vigente de un agente económico (normalmente un país o una empresa). Para ello, este proceso requiere de una renegociación entre el acreedor y el deudor, normalmente actúa un banco como intermediario.• Se realiza cuando un deudor no está en condiciones de pagar los compromisos que ha contraído.• La renegociación alarga el período de pago (estableciendo unas condiciones más cómodas de pago) para intentar reducir el tipo de interés.¿A quién le debe el Estado?• Actualmente Chihuahua tiene una deuda de 48 mil millones de pesos, repartida en diferentes instrumentos.• La deuda pública que se tenía por más de 20 mil millones de pesos con 10 instituciones bancarias, quedó repartida bajo la modalidad de crédito sindicado con: Banbajío 990 millones de pesos, Banorte 3,210 millones, BBVA Bancomer 4, 860 millones, Interacciones 6, 936 millones, Multiva 2,712 millones y Santander 1,329 millones de pesos.• Otra de la deuda es con Fibra Estatal de Chihuahua por 18 mil 600 millones de pesos, distribuidos en cuatro tenedores bursátiles, por dos mil 174 millones de pesos, otros por mil 373 millones, otro por mil 164 millones y otro por 14 mil 50 millones. Así como el llamado Cupón cero contratado con Banobras por 4 mil 250 millones de pesos.¿Qué sigue ahora con la reestructura?• De acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera para la Entidades Federativas y Municipios, el Gobierno Estatal deberá llevar a cabo durante 2019 uno o varios procesos competitivos, en los que participen las instituciones financieras interesadas, permitiendo que el Estado seleccione la propuesta más conveniente.

