Vamos a jalar para el mismo lado: Loera

Chihuahua— Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado del Gobierno Federal en el estado de Chihuahua, anunció el inicio formal del proceso de entrega-recepción de las delegaciones federales y aseguró que el gobierno de la República no invadirá las funciones del estado, sino que por el contrario existe plena coordinación y coincidencia con el gobernador Javier Corral, informó El Universal.Loera de la Rosa informó que en el estado de Chihuahua están funcionando diez delegaciones regionales ubicadas en los municipios de Guachochi, Urique, Cuauhtémoc, Casas Grandes, Delicias, Ojinaga, Ciudad Juárez, Parral, Guerrero y Chihuahua capital, mismas que acercarán los programas federales a toda la población.Asimismo, ante las especulaciones de que los “superdelegados” podrían invadir las funciones del jefe del Ejecutivo estatal, Loera señaló que tanto la federación como el estado buscan lo mejor para Chihuahua por lo cual mencionó “vamos a jalar para el mismo lado y tenemos plena coincidencia”, además garantizó que existe un pleno respeto a la soberanía y autonomía del estado, señalando que su función más importante será que los programas lleguen a su destino sin intermediarios.En relación al tema de seguridad, el delegado dijo “hay coordinación muy importante, los delegados tenemos el papel de facilitadores ante los estados y no existe ninguna intromisión ni manera de invadir las funciones del estado”.Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Coparmex, Ignacio Manjarrez Ayub, destacó la apertura del representante de la federación en Chihuahua y dio a conocer que se han sostenido reuniones entre empresarios y el funcionario federal, además aseguró que en tanto haya apertura de diálogo, como hasta ahora, se garantizarán los buenos resultados.Presupuesto “razonado y para evitar moches y corrupción”Luego de las declaraciones emitidas por el gobernador Javier Corral en relación a la reducción en las participaciones federales, Loera de la Rosa afirmó que Chihuahua recibirá más de 13 mil millones de pesos más que el año pasado en los ramos 28 y 33, además señaló que la reducción para Chihuahua está específicamente en el ramo 23.“Hay un esquema del pasado que privilegiaba los moches, la corrupción y la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos y este es el ramo 23”, explicó el funcionario al hacer énfasis en que se está aumentando la atención a la gente.Afirmó que es un presupuesto muy razonado y justo para la gente que ha sido olvidada en los últimos 40 años, dado que, hasta ahora no se había planteado una política de bienestar que tuviera como centro a los jóvenes, a las personas adultas mayores, a la gente del campo y a quienes más lo necesitan, lo cual, dijo, bajo ninguna circunstancia puede considerarse una reducción presupuestal.No obstante, señaló que el presupuesto presentado ante la Cámara de Diputados no es cosa juzgada y que los legisladores que representan a Chihuahua deberán evaluar, aprobar o no lo que consideren mejor para la entidad.En este sentido se expresó también Manjarrez Ayub, quien externó que “el presupuesto federal es para beneficiar a algunos estados y cumplir compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador, principalmente en el sur del país, donde sabemos que existe un rezago muy grande, sin embargo, no podemos desacelerar lo que ya tenemos en el norte”.De igual manera dijo que el empresariado chihuahuense confía en que los diputados federales tengan oportunidad de buscar algunos ajustes al presupuesto destinado para Chihuahua para garantizar las inversiones y el proceso de crecimiento.

