Se endeuda el Estado hasta el 2049

Chihuahua— Con el voto en contra de Morena, dos de los cuatro diputados del PRI y uno de los cuatro de Encuentro Social, el Congreso del Estado le dio autorización al gobernador Javier Corral para reestructurar el total de la deuda pública, por 48 mil 855 millones de pesos.El esquema significa solicitar un crédito similar al monto de la deuda, modificar las tasas de interés y extender a 30 años su pago –plazo iniciado una vez que se concrete el refinanciamiento– para darle liquidez al Gobierno actual.El argumento de la mayoría de los legisladores es que se obtendrán mejores condiciones bancarias a las actuales y ello generará un ahorro de mil millones de pesos para los tres años restantes de la actual administración, y 2 mil millones para las futuras.Con ello serán sujetos a renegociar los dos créditos que tiene el Estado con Interacciones, uno por 5 mil 794 millones y otro por 6 mil 936. Con Bajío uno por 990 millones; Santander por mil 329; Multiva por 2 mil 712 millones; Banorte por 3 mil 210; y BBVA Bancomer con 4 mil 860 millones.Asimismo en “tenedores bursátiles”, en sus diferentes emisiones, se deben 18 mil 761 millones de pesos. También serán sujeto de reestructura 4 mil 257 millones de pesos en cuatro créditos con Banobras.El dictamen aprobado especifica que las condiciones crediticias de hoy en día tienen comprometido el 100 por ciento de ingresos carreteros, en un plazo hasta el 2038.También se tiene como garantía de pago el 54.09 por ciento del Impuesto Sobre Nómina hasta el 2026 para otro compromiso fiscal y el 7.73 por ciento del Fondo General de Participaciones correspondiente al Estado, y para el pago de los Bonos Cupón Cero hasta el 2032.El tema se había descartado para votarse ayer en el Congreso, pero de última hora se subió a discusión y se aprobó con el voto de los 11 diputados del PAN, tres de Encuentro Social, dos de Movimiento Ciudadano, 2 del PRI (Jesús Velázquez y Anna Chávez), los 2 del PT, así como el representante del PVEM y el del Panal.Mientras que en contra estuvieron los 8 de la bancada de Morena; Marisela Sáenz, recién destituida como coordinadora de Encuentro Social pero aún en la bancada, así como la coordinadora del PRI, Rosy Gaytán, y el subcoordinador y dirigente estatal priista, Omar Bazán.Este último bloque argumentó en reiteradas ocasiones que una reestructura no sanea las finanzas del Estado y en cambio cuestionaron al gobernador Corral por no ajustar el gasto público, así como no aplicarlo correctamente.“Se tiene un gasto de 250 millones en Comunicación Social, y no aceptamos que se diga que en la pasada administración se gastaba más. Con ello se gasta en Cambio 16 y en Puntualizando, cuando hay otras áreas con más necesidades, y además ese gasto resultó con observaciones de la Auditoría”, condenó Gaytán, del Revolucionario Institucional, al abrir el debate que se prolongó por más de dos horas.Agregó que el Estado destinó 22 millones de pesos en una Coordinación del Ejecutivo sin tener claro su uso, y 218 millones en Coordinación de Política Digital, “¿en qué nos beneficia eso?”, cuestionó.Mientras que Gustavo de la Rosa, de Morena, aseguró que la reestructura no busca la salud financiera del Estado, sino mantener un buen prestigio político en favor de Corral.El coordinador de esa bancada, Miguel Colunga, llamó a las fracciones del PT y PES –con los que hicieron coalición electoral este año– a votar en contra de la solicitud del gobernador, pero no obtuvo respuesta favorable.Recordó que este año se llevó una reestructura de la deuda bancaria del Estado por 20 mil millones de pesos “y no hubo buenos resultados”.Bazán, del PRI, advirtió que en el mecanismo pedido por Corral habrá despachos contratados por el propio Gobierno para encontrar financiadores de la deuda actual, y éstos se llevarán un 8 por ciento de comisión. “Hay que ver quiénes son los beneficiados”, apuntó.En contraste, el coordinador de Acción Nacional, Fernando Álvarez, argumentó que la reestructura llevará a un ahorro en el pago de los intereses a la deuda actual y generará una inmovilidad del Gobierno actual.En otras posturas a favor, pero con críticas al gobierno corralista, estuvo el nuevo coordinador del PES, Misael Máynez, quien dio el aval pero urgió a cambiar el esquema utilizado en el deporte, como lo ha acusado en varias ocasiones, “ése se ha convertido en el negocio de unos cuantos”. (Jaime Armendáriz / El Diario)

