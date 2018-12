.- Stephanie Medina Flores, hemana de Damaris, la mujer que perdió la vida ayer al caer del puente de Juventud y Cantera, escribió un conmovedor mensaje en su cuenta de Facebook.“Hace apenas un año perdí a mi padre, ahora tu,? no entiendo qué esta pasando, no se que quiere la vida de nosotros y porqué nos pasa tantas cosas, no se si estoy haciendo algo mal, quisiera que fuera un sueño y que siguieras aquí para tus niñas, ayer estabas muy bien y contenta por los planes que teníamos de trabajar juntas??? Fuiste una excelente persona como madre, hija, esposa , hermana y amiga, por eso se que JAMAS les harías daño a las bebés, eso lo se, las malditas noticias y la gente estúpida cuentan las cosas a su manera, pero yo se que las cuidabas con el alma.Nos dejas un vacío infinito en el alma, solo se que ya estas con Dios y mi papá, y allá nos esperaran para volver a ser la bonita familia q fuimos”.Hasta hace unos minutos, cerca de 50 personas le habían enviado mensajes de condolencias.“Stephy sé que todos quisieramos decirte palabras mágicas para calmar tu dolor, sin embargo nos toca estar solo contigo, creo y estoy segura de la integridad tan hermosa que tiene tu familia te conozco a ti de varios años y sé que solo fué un accidente, el dolor que pasan agregando que las personas no respetan aumentan este dolor, solo te puedo decir que así como eres tan inteligente luches por seguir apoyando a tu familia y las pequeñas que tanto te necesitan, NUNCA olvides la fortaleza que tienes en tu alma y corazón, te mando un fuerte abrazo y aunque no existe explicación o respuesta aún de Dios que quiere de ti....Te aseguro que principalmente no quiere que te rindas”, se lee en uno de ellos.

