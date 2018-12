Urge Corral defensa al Presupuesto

Ciudad Juárez— El gobernador Javier Corral convocó a gobernadores para reunirse y buscar que el Gobierno de México rectifique el Presupuesto de Egresos de la Federación.Informó que mañana jueves sostendrán una reunión en la Ciudad de México con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)."Yo he estado convocando a varios gobernadores para que busquemos que haya una rectificación al Presupuesto de Egresos de la Federación", anunció Corral a medios en el puente internacional Córdova de las Américas, donde junto con el Subsecretario de Turismo Federal, Humberto Hernández Haddad y autoridades de los tres niveles de gobierno, arrancó el programa Viajero Seguro, que dará la bienvenida a los paisanos en esta temporada vacacional.El mandatario refirió la defensa de los rectores del país, que lograron que el presidente Andrés Manuel López Obrador corrigiera el recorte a las universidades."Ahí está para ejemplo de los gobernadores, la acción de los rectores. Si este país, tiene rectores, pues que también tenga gobernadores", dijo Corral."Nos vamos a reunir mañana varios gobernadores, vamos a buscar generar una posición común para buscar una rectificación del Gobierno de la República, hacerles ver que no sólo se deben tomar en cuenta las prioridades del nuevo gobierno, también de los estados y de los municipios".Corral recalcó que el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene ese nombre porque no sólo es el plan del gobierno federal."Es Presupuesto de Egresos de la Federación y por lo tanto, tiene que responder también a los proyectos, las necesidades y las demandas de las entidades federativas", enfatizó.Explicó que sólo en inversión federal para el Estado de Chihuahua existe una afectación de casi mil millones de pesos."Chihuahua no pide más, pero no vamos a aceptar de menos", advirtió.También sobresalen recortes que consideró muy delicados, en áreas sensibles de programas concurrentes con la Federación, como la atención a mujeres, a víctimas, igualdad de género, así como al medio ambiente y cultura, además de proyectos con la Sagarpa."Y algo que me preocupa mucho es la baja de la inversión federal en el tema de infraestructura carretera, es el rubro más afectado en este presupuesto", sentenció.Corral mencionó que, por lo pronto, hay un alivio tras la rectificación del presupuesto que hizo López Obrador al recurso que entregará a las universidades, por lo que espera que se dé una respuesta similar a los mandatarios."Sobre todo esperemos se rectifiquen algunos de los rubros que están como muy claros, muy sencillos de resolver, que son los programas de concurrencia, pero luego también buscamos que el Gobierno federal nos explique cómo se van a distribuir algunos fondos que fueron desagregados del Ramo 23".Por ejemplo, expuso, cómo se va a distribuir el Fondo Metropolitano."Tiene una asignación, pero no sabemos cuáles son ni los criterios ni las reglas, cuáles van a ser los criterios para distribuir ese fondo, hay muchas de estas cuestiones que requieren de claridad", subrayó.

