Chihuahua— Luego de que el gobernador anunciara un recorte al presupuesto de Chihuahua por alrededor de mil millones de pesos para el próximo año, el dirigente del PRI municipal, Fermín Ordóñez, consideró que los subejercicios presupuestales del gobernador Javier Corral llevaron a que la Federación disminuyera los recursos para el estado.En tanto, el líder estatal del tricolor, Omar Bazán, llamó al mandatario a evitar la confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador e iniciar un proceso de diálogo para revertir la afectación presupuestaria.Ordóñez especificó que el estado se verá afectado económicamente en 7 rubros donde se dan recortes: Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, al pasar de 12.1 a 10.1 millones de pesos de 2018 al próximo año; es decir, 2 millones menos.En Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua, Chihuahua recibió 14.7 millones y para 2019 se proyectan sólo 8.7; en Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, pasa de 95.3 a 46.3 millones, un “ajuste” mayor al 50 por ciento.En Información Estadística y Estudios (Snidrus), el estado logró 2.6 millones y para 2019 se le presupuestan 1.4; en Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, se pasa de 90 a 68.2 millones; y en Subsidios Administración del Agua y Agua Potable se lograrían 70 millones para el próximo año, cantidad muy por debajo de los 205 millones programados para este 2018.Dijo que en otros rubros, como Conservación de Infraestructura Carretera y Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, aunque existe un incremento, es un recurso manejado directamente por la Federación.A su vez, el dirigente estatal priísta y también diputado local, Omar Bazán, consideró que Corral tiene el reto de revertir las condiciones presupuestarias para Chihuahua, “sin recurrir a la confrontación política, por el bien de Chihuahua”.Dijo que “resulta grave padecer dos años de estancamiento en el estado”, y que ahora se proyecten menos recursos a la entidad.“Es evidente que la administración estatal no ha podido encontrar la fórmula del desarrollo, no por falta de recursos, sino de talento y creatividad para cumplir las expectativas de los chihuahuenses”, sostuvo Omar Bazán.• Dirigente del tricolor llama al gobernador a no confrontar a AMLO• Sólo se vería afectado en 7 rubros donde habrá recortes

